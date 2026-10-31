Cử tri kiến nghị siết an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và chống lãng phí

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 31/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2026 và phương hướng năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Cử tri Nguyễn Văn Mỹ (70 tuổi, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh) góp ý nhiều vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Theo dõi các nội dung được Quốc hội xem xét, cử tri tỉnh Tây Ninh bày tỏ sự quan tâm, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, cử tri Nguyễn Văn Mỹ (70 tuổi, ngụ ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi) cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển, khối lượng công việc và trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội ngày càng lớn. Bên cạnh những quyết sách vĩ mô về kinh tế, ngân sách và đầu tư công, Quốc hội cần tiếp tục quan tâm những vấn đề tác động trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi và niềm tin của người dân.

Ông Mỹ đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, cho rằng tình trạng thực phẩm giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa chất trong trồng trọt, chăn nuôi và chế biến vẫn là nỗi lo thường trực của nhiều gia đình. Người tiêu dùng hiện gặp khó khăn trong việc nhận biết, lựa chọn sản phẩm an toàn. Vì vậy, ông kiến nghị, các cơ quan chức năng hoàn thiện quy định pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, lưu thông và tiêu thụ thực phẩm; xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Một vấn đề khác được cử tri Nguyễn Văn Mỹ đề cập là bảo đảm quyền lợi của người dân trong quá trình quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Ông đồng tình với chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội nhưng cho rằng, việc triển khai dự án phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Mức bồi thường cần phù hợp với giá trị đất đai, tài sản và thiệt hại thực tế; các khu tái định cư phải có hạ tầng thiết yếu, điều kiện sinh hoạt bảo đảm để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ông Mỹ kiến nghị cần công khai, minh bạch hơn kết quả xử lý các vụ án, vụ việc lớn, nhất là tiến độ thu hồi tài sản thất thoát, khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, cần tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh tình trạng trụ sở, nhà đất và trang thiết bị dôi dư bị bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí ngân sách.

Cử tri Trịnh Minh Chí (64 tuổi, ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh) đề nghị quá trình phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Cùng quan tâm đến hiệu quả quản lý nhà nước, cử tri Trịnh Minh Chí (64 tuổi, ngụ ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội) kiến nghị nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. Theo ông, tại một số khu vực, hoạt động khai thác khoáng sản còn để lại hầm, hố sâu, ảnh hưởng đến giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tình trạng khai thác cát trên sông cũng cần được kiểm tra chặt chẽ do nguy cơ tác động đến lòng sông, bờ sông và gây sạt lở.

Ông Chí đề nghị cơ quan chức năng không chỉ xử lý hành vi khai thác trái phép mà còn phải giám sát thực chất việc khắc phục hậu quả sau vi phạm, tránh tình trạng san lấp qua loa, mang tính đối phó. Việc quản lý tài nguyên cần gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn và quyền lợi của cộng đồng dân cư.

Đề cập tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương, cử tri Trịnh Minh Chí phản ánh người dân xã Hòa Hội còn lo ngại trước nguy cơ phát sinh mùi hôi, chất thải từ một số cơ sở chăn nuôi lợn, chế biến tinh bột sắn và hoạt động sản xuất khác. Đặc biệt, tại khu vực Hiệp Bình, người dân phản ánh có cơ sở chăn nuôi lợn phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Trong khi đó, một số dự án chăn nuôi tiếp tục được đầu tư xây dựng khiến người dân băn khoăn về nguy cơ gia tăng ô nhiễm.

Theo ông Chí, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư là chủ trương đúng đắn nhưng phải đi đôi với bảo vệ môi trường và chất lượng sống. Ông kiến nghị, Trung ương, tỉnh, các sở, ngành xem xét kỹ công tác quy hoạch, cấp phép dự án; tăng cường kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải, kiểm soát mùi hôi tại các cơ sở đang hoạt động. Đối với dự án mới, cần đánh giá đầy đủ tác động môi trường và điều kiện sinh sống của người dân trước khi đưa vào vận hành.

Bên cạnh các vấn đề về tài nguyên, môi trường, cử tri Trịnh Minh Chí cũng đề nghị quan tâm chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhân viên y tế, nghiên cứu chế độ phụ cấp thâm niên phù hợp tính chất công việc và quá trình cống hiến. Đây là lực lượng trực tiếp chăm sóc sức khỏe nhân dân, thường xuyên chịu áp lực chuyên môn và trách nhiệm cao, do đó, cần có chính sách động viên để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành.

Đối với chính sách nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cử tri kiến nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm việc thực hiện đúng đối tượng, điều kiện và quy định pháp luật; công khai kết quả xử lý những trường hợp sai phạm, thu hồi kinh phí chi trả không đúng quy định nếu có. Việc tinh gọn bộ máy gắn với sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tránh lãng phí ngân sách và không làm ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết công việc cho người dân./.