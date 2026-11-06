Cử tri kiến nghị những vấn đề về hoạt động của bộ máy cơ sở sau sáp nhập

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 6/11, tại Đảng ủy xã Thượng Đức, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Thượng Đức, Vũ Quang, Mai Hoa trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh đã thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Phạm Nghĩa - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả phát triển KT-XH của tỉnh năm 2026.

Cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Cử tri Tô Minh Hoài - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Quang kiến nghị một số vấn đề về hoạt động của bộ máy cơ sở sau sáp nhập.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết những bất cập trong quản lý đất đai, nhất là việc xác định nguồn gốc đất ở có lịch sử sử dụng trước năm 1980 khi thực hiện đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị tỉnh nghiên cứu chính sách giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất vườn, đất trồng cây ăn quả sang đất ở tại khu vực nông thôn.

Cử tri quan tâm đến tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, đoạn tuyến chảy qua địa bàn xã Thượng Đức dài khoảng 10 km; trong đó, nhiều khu vực thuộc các thôn Cao Thắng, Đức Liên, Liên Bình, Hương Đồng và Hương Phùng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đất đai, tài sản và đời sống người dân.

Cử tri Đặng Thị Thu Trà – Bí thư Chi bộ thôn Đức Liên (xã Thượng Đức) kiến nghị tỉnh quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ thôn sau sáp nhập.

Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và chế độ chính sách, cử tri đề nghị xem xét nâng hệ số phụ cấp đối với đại biểu HĐND cấp xã từ 0,3 lên tối thiểu 0,4; sớm hướng dẫn việc xếp ngạch chuyên viên chính đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định. Đặc biệt, cần có chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn nghỉ việc do sáp nhập nhưng không thuộc đối tượng thụ hưởng Nghị định số 154/2025/NĐ-CP. Cử tri cũng phản ánh mức thu nhập thực nhận của một số chức danh chủ chốt ở thôn còn thấp sau khi thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; đề nghị tỉnh nghiên cứu hỗ trợ mức đóng BHXH cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận.

Về bảo vệ môi trường, cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại các xã nông thôn; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa các nhà máy xử lý rác thải tập trung vào hoạt động, góp phần hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.