Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về đời sống dân sinh

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau do đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Nguyễn Trúc Ly, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Uỷ viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri Xã Phan Ngọc Hiển.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại Xã Phan Ngọc Hiển.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 5 và thứ 6 (các kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh. Đồng thời thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) và Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026). Qua đó, giúp cử tri nắm bắt những chủ trương, quyết sách quan trọng của tỉnh, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Đại diện các sở, ban, ngành tỉnh cùng chính quyền địa phương tham dự hội nghị, lắng nghe và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, hơn 30 cử tri phản ánh mức hỗ trợ, phụ cấp đối với những người trực tiếp tham gia hoạt động tại các tổ chức, đoàn thể ở ấp hiện còn thấp, chưa tương xứng với khối lượng công việc và thời gian đóng góp. Đây là lực lượng thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ gìn an ninh trật tự và triển khai các phong trào tại cơ sở.

Cử tri Nguyễn Trúc Mai, ấp Biện Nhạn, phản ánh mức hỗ trợ, phụ cấp đối với những người trực tiếp tham gia hoạt động tại các tổ chức, đoàn thể ở ấp còn thấp.

Ngoài ra, cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng, hoàn thiện các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, năng lực thực tiễn trong những lĩnh vực tỉnh đang cần. Trong đó, cần có cơ chế đãi ngộ phù hợp về thu nhập, môi trường làm việc, điều kiện phát triển nghề nghiệp và cơ hội cống hiến. Đồng thời chú trọng chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực.

Cử tri Hồng Danh Dự, ấp Tân Ân, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng, hoàn thiện các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người dân tại một số công trình, dự án còn tồn tại nhiều bất cập. Việc xác định giá đất bồi thường, mức hỗ trợ và bố trí nền tái định cư đôi lúc chưa đáp ứng nguyện vọng, điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân sau khi bàn giao mặt bằng. Một số hộ bị thu hồi đất gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống, tìm kiếm nơi ở mới và chuyển đổi nghề nghiệp.

Cử tri Huỳnh Văn Tám, ấp Vàm Lũng, phản ánh những bất cập trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư tại một số công trình, dự án.

Cử tri còn kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, đề nghị tỉnh và địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp; sửa chữa những đoạn đường hư hỏng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá, nhất là trong mùa mưa. Bên cạnh đó, cần có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng tại một số khu vực, từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và theo dõi kết quả trả lời theo quy định. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì buổi tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Trạch.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp chuyên đề thứ 5 và thứ 6 của HĐND tỉnh. Đồng thời thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp chuyên đề thứ 7 sắp diễn ra và Kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Vĩnh Trạch.

Qua tiếp xúc, cử tri phường Vĩnh Trạch bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Trong đó, cử tri kiến nghị một số nội dung về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt và phát triển kinh tế tại địa phương.

Đồng chí Trần Minh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Thành, đại biểu HĐND tỉnh thông tin kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh đến cử tri.

Cử tri Huỳnh Văn Đảm, phường Vĩnh Trạch, kiến nghị các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Vĩnh Trạch. Đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Vĩnh Trạch.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm xem xét, giải quyết. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xử lý, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau do ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, làm Tổ trưởng có buổi tiếp xúc với hơn 50 cử tri Xã Trần Văn Thời.

Các đại biểu lắng nghe, tiếp thu và giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Cử tri phản ánh, hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Vì vậy, các ngành liên quan cần xem xét bàn giao hệ thống cống, trạm bơm cho địa phương vận hành, nhằm kịp thời điều tiết nước phục vụ sản xuất; đồng thời yêu cầu lắp đặt thêm các trạm bơm tại vùng ngọt.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khoá XI tại Xã Trần Văn Thời.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, gắn với việc khép kín tiểu vùng, chống tràn, phục vụ sản xuất lúa 2 vụ.

Cử tri Nguyễn Hoàng Yên, ấp Rạch Ráng, Xã Trần Văn Thời, đề xuất nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, gắn với khép kín tiểu vùng sản xuất lúa 2 vụ.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị các ngành chuyên môn nạo vét, chống tràn tại một số tuyến kênh thuộc vùng mặn, phục vụ việc lấy nước vào vuông nuôi tôm; mở rộng hệ thống cấp nước sạch cho người dân tại các khu dân cư tập trung; quan tâm chế độ nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng sà lan hoạt động liên tục trên tuyến sông ven Đầm Thị Tường gây ô nhiễm nguồn nước phục vụ nuôi tôm của người dân. Đồng thời kiến nghị các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự và chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm.

Sau khi các ngành liên quan và địa phương giải trình những vấn đề cử tri đặt ra, ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin thêm về những vấn đề cử tri quan tâm, cùng các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương trong thời gian tới.

* Tại Xã Nguyễn Phích, tổ đại biểu HĐND tỉnh do ông Đỗ Hoà Hợp, Phó Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Đại biểu HĐND tỉnh Đỗ Hoà Hợp, Phó Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri Xã Nguyễn Phích.

Cử tri Xã Nguyễn Phích bày tỏ phấn khởi trước những chính sách được HĐND tỉnh quyết nghị thực hiện, nhất là trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, góp phần tạo niềm tin và điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cử tri mong muốn cơ quan dân cử kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp tục ban hành các quyết sách sát với đời sống và thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất, lĩnh vực đất đai và việc nạo vét các tuyến sông lớn trên địa bàn. Đồng thời, cử tri đề xuất quan tâm các chính sách đối với người hoạt động ở khóm, ấp và những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Cử tri Trần Văn Nên, Ấp 7, kiến nghị các vấn đề liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông tại trung tâm Xã Nguyễn Phích.

Cử tri cũng kiến nghị tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông cho học sinh khi tham gia giao thông, nhằm bảo đảm an toàn.

Một số ý kiến tập trung vào những khó khăn trong thực hiện các thủ tục đất đai. Cử tri Trịnh Trí Ơn, Ấp 9, phản ánh chi phí thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai tăng cao, nhất là phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý đất đai, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.

Cử tri Trịnh Trí Ơn, Ấp 9, phản ánh những khó khăn về chi phí thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý đất đai.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện các ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương tiếp thu, trả lời thoả đáng. Đồng thời, các đại biểu thông tin về những chương trình, kế hoạch tiếp tục triển khai nhằm bảo đảm đời sống người dân ngày càng phát triển theo hướng an toàn, bền vững./.

Trần Chuyển – Minh Luân - Thuỳ Dung - Minh Hải - Trần Quốc - Vũ Linh - Trần Nguyên – Phong Nguyên