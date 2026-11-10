Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về an sinh xã hội và hạ tầng đô thị

Đại biểu Nguyễn Trường Nhật Phượng trao đổi với các cử tri phường Lái Thiêu. Ảnh: DUY TRẦN

* Tại phường Lái Thiêu, Tổ đại biểu số 3 HĐND TPHCM gồm các đại biểu: Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú (Tổ trưởng).

Tại hội nghị, ĐB Nguyễn Trường Nhật Phượng đã thông tin một số nội dung trọng tâm tại Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) của HĐND TPHCM Khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030.

﻿Cử tri Nguyễn Sỏi, phường Lái Thiêu nêu kiến nghị với đại biểu HĐND TPHCM. Ảnh: DUY TRẦN

Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri phường Lái Thiêu bày tỏ phấn khởi trước việc Luật Phát triển đô thị được thông qua, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chế độ chính sách và an sinh xã hội, như: chế độ, chính sách cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Nguyễn Trung Xuân, khu phố Bình Đức, phường Lái Thiêu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: DUY TRẦN

Các cử tri còn kiến nghị về chế độ đãi ngộ cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế; đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, chiếu sáng công cộng; tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và việc sớm đưa vào sử dụng hoặc chuyển giao các trụ sở dôi dư nhằm phục vụ phát triển địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM trả lời và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Lái Thiêu. Ảnh: DUY TRẦN

Thay mặt Tổ đại biểu số 3, ĐB Nguyễn Trường Nhật Phượng cùng lãnh đạo UBND phường và các phòng, ban phường Lái Thiêu đã trực tiếp giải trình, trả lời một số kiến nghị; đồng thời ghi nhận toàn bộ các ý kiến của cử tri để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

* Cùng ngày, Tổ đại biểu số 10 HĐND TPHCM gồm các đại biểu: Võ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu (Tổ trưởng); Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DICERA Holdings, tiếp xúc cử tri phường Rạch Dừa và phường Phước Thắng.

Tổ đại biểu số 10 HĐND TPHCM tại buổi tiếp xúc cử tri phường Rạch Dừa và Phước Thắng. Ảnh: Q.V

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã tập trung vào những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống người dân, trong đó có tình trạng các dự án treo kéo dài; công tác bồi thường, giải tỏa tại khu tái định cư Tây Bắc đường A3 (phường Phước Thắng), việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nạo vét hệ thống kênh thoát nước còn nhiều vướng mắc.

Cử tri phường Phước Thắng phản ánh tình trạng các dự án treo kéo dài, công tác bồi thường, giải tỏa tại khu tái định cư Tây Bắc đường A3 (phường Phước Thắng). Ảnh: Q.V

Đây là những vấn đề gắn với quyền lợi thiết thực, liên quan trực tiếp đến đất đai, nơi ở và điều kiện sinh hoạt của người dân. Cử tri mong muốn các cơ quan chức năng sớm rà soát, tháo gỡ vướng mắc, tránh để những bất cập kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống và phát sinh thêm bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Dũng, thay mặt Tổ đại biểu số 10 ghi nhận các kiến nghị và đề nghị chính quyền hai phường trả lời bằng văn bản đối với từng vấn đề người dân phản ánh, bảo đảm thông tin rõ ràng, cụ thể, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, địa phương phải có văn bản gửi các sở, ban, ngành thành phố để phối hợp xem xét, giải quyết.