Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực về giao thông, y tế và giáo dục

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 (các kỳ họp chuyên đề), đồng thời phổ biến dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh, cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương gửi đến đại biểu HĐND tỉnh.

Đại biểu Trần Văn Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hậu Mỹ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hậu Mỹ cho biết, tuyến đê bao thủy sản (ấp Mỹ Chánh 4, kinh 19/5 và kinh 10 Ơn xuống cấp nặng, vào mùa mưa đường lầy lội, ổ gà, cử tri kiến nghị cần có biện pháp khắc phục, sửa chữa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, tiêu thụ nông sản và sản xuất hàng hóa.

Về lĩnh vực y tế, cử tri phản ánh tình trạng người dân phải chờ đợi lâu khi đi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn còn diễn ra. Cử tri băn khoăn việc cung ứng thuốc và vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập liệu có được bảo đảm thường xuyên hay không, đồng thời đặt câu hỏi vì sao đôi lúc người bệnh vẫn phải tự mua thuốc và vật tư y tế bên ngoài. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị ngành y tế cần có các giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng BHYT ngay tại tuyến xã, giúp bà con giảm bớt chi phí và thời gian đi lại tuyến trên.

Các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến cử tri.

Ngoài ra, cử tri cho rằng việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong các trường hợp vượt tuyến, chuyển tuyến hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, phiền hà cho người dân, đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn và giải pháp tháo gỡ cụ thể.

Đối với nội dung giáo dục, cử tri kiến nghị tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm; vấn đề sách giáo khoa còn thiếu ở các môn học ở các bậc học, cử tri kiến nghị tỉnh cần có biện pháp khắc phục để các em học sinh có đủ điều kiện học tập trong các trường hiện nay…

Trao đổi tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Hùng Thái, Chủ tịch UBND xã Hậu Mỹ cho biết, thời gian qua, địa phương tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đối với những tuyến đường còn khó khăn, xuống cấp, xã sẽ tiếp tục rà soát, cân đối nguồn lực và xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp.

Trong lĩnh vực giáo dục, xã ghi nhận các kiến nghị liên quan đến chế độ giáo viên, kinh phí, trang thiết bị dạy học và sách giáo khoa. Địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng rà soát, tháo gỡ khó khăn, đồng thời tăng cường quản lý các khoản thu trong trường học, bảo đảm đúng quy định; quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Cử tri xã Hậu Mỹ phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Đối với lĩnh vực y tế, đại diện Sở Y tế cho biết, hiện nay ngành Y tế đang gặp một số khó khăn trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt là việc duy trì hoạt động của các phòng khám đa khoa trên địa bàn. Việc điều chuyển một số nhân lực, trang thiết bị khiến các phòng khám chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện khám, chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế.

Ngành Y tế đang rà soát, sắp xếp và tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có; đồng thời tăng cường nhân lực, đầu tư các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, bảo đảm duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Mong cử tri chia sẻ với những khó khăn trước mắt, đồng thời khẳng định ngành Y tế luôn đặt nhiệm vụ phục vụ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân lên hàng đầu.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Trần Văn Dũng ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hậu Mỹ.

Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh; đối với những nội dung chưa thể trả lời ngay, cần kiểm tra, rà soát và có thông tin cụ thể. Đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, cùng chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.