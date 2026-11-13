Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đơn vị bầu cử số 10 gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri xã Thiệu Quang kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các xã đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, đất đai và hạ tầng giao thông.

Cử tri xã Thiệu Quang đề nghị Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Thanh Hóa sớm hoàn thiện thủ tục thuê đất, khởi công dự án theo tiến độ đã cam kết, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, nhất là lao động thuộc hộ có đất bị thu hồi; sớm phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung đô thị Thiệu Quang đến năm 2050. Đồng thời, hướng dẫn và xem xét hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch, làm cơ sở thu hút đầu tư, quản lý xây dựng thống nhất trên toàn địa giới xã sau sắp xếp.

Cử tri xã Thiệu Hóa đề nghị sớm xem xét đầu tư cải tạo, nạo vét sông Mậu Khê đoạn qua địa bàn 3 xã Thiệu Tiến, Thiệu Hóa và Thiệu Quang; đầu tư sửa chữa, cải tạo đê sông Cầu Chày đoạn qua địa bàn xã Thiệu Hóa; quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở nhà, đất dôi dư đã được điều chuyển, chuyển đổi công năng thành cơ sở giáo dục.

Cử tri xã Thiệu Toán đề nghị sớm hỗ trợ kinh phí nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Dừa; bố trí vốn đầu tư hoàn thiện tuyến đường giao thông Nam sông Chu; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sắp xếp.

Cử tri xã Thiệu Tiến kiến nghị, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn; đồng thời quan tâm chính sách hỗ trợ hằng tháng đối với chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù ở thôn.

Cử tri xã Thiệu Trung kiến nghị sớm bố trí nguồn vốn đầu tư đoạn đường từ thôn Lạc Quy đến khu phố Cổ Đô; nâng cấp, sửa chữa tuyến đê sông Chu trên địa bàn xã; quan tâm xem xét quy hoạch, đầu tư khu vực sản xuất tập trung theo định hướng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động ổn định, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.

Đại biểu Nguyễn Quốc Tiến phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, xác đáng của cử tri, phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của địa phương. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.