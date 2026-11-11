Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

* Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch; Phan Mạnh Hiền, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh TXCT tại xã Hoàn Lão. Buổi TXCT được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã Bố Trạch, Đông Trạch.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin với cử tri về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong 10 tháng năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX; đồng thời, thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh - Ảnh: C.H

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương kiến nghị một số vấn đề, gồm: Đầu tư, nâng cấp các công trình kênh mương thủy lợi, đường giao thông nông thôn bị xuống cấp; xây dựng nhà văn hóa thôn nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt người dân sau sáp nhập; mức phụ cấp cho cán bộ thôn hiện nay chưa tương xứng với áp lực công việc và thu hút, giữ chân cán bộ trẻ, có trình độ; có chính sách hỗ trợ, mua sắm, bố trí trang bị thiết bị công nghệ cho cấp xã nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số; đầu tư xây dựng công trình nước sạch dân sinh; nạo vét, khơi thông cửa sông Lý Hòa bị bồi lấp để tàu thuyền ngư dân ra vào khai thác thủy sản thuận lợi; hỗ trợ tiến bộ khoa học-kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu câu trồng vật nuôi và có giải pháp căn cơ trong bao tiêu nông sản cho nông dân.

Cử tri xã Hoàn Lão nêu ý kiến - Ảnh: C.H

Bên cạnh đó, cử tri trên địa bàn còn phản ánh việc giải quyết thủ tục, hồ sơ liên quan đến đất đai còn chậm; vẫn còn tình trạng sử dụng máy kích điện, bẫy chim, bẫy thú…

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri - Ảnh: C.H

Đại diện lãnh đạo các địa phương đã tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch trao đổi, giải trình một số vấn đề liên quan; tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri - Ảnh: C.H

Công Hợp - Khánh Chi

* Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Đỗ Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; Đặng Mai Nhi, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Trần Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang đã TXCT tại xã Hướng Hiệp.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hướng Hiệp - Ảnh: M.V

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hướng Hiệp vui mừng, phấn khởi trước những kết quả tích cực trên các lĩnh vực tỉnh đã đạt được, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm đã được đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ gia đình người có công, hộ nghèo; nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua địa bàn xã; chế độ chính sách đối với cán bộ ở cơ sở; tăng cường kiểm tra giám sát các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn...

Sau khi đại diện chính quyền địa phương giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu và làm rõ hơn các ý kiến, phản ánh của cử tri. Đối với những kiến nghị khác, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp và chuyển đến các cấp, các ngành xem xét, giải quyết.