Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị.

Sáng 11/11, tại UBND xã Thạch Khê, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2027; những nội dung chủ yếu dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Ông Nguyễn Tùng Lĩnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh trên địa bàn.

Cử tri kiến nghị tỉnh xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, chi tiết để UBND xã phê duyệt danh sách xin chuyển mục đích sử dụng đất và tự chịu trách nhiệm về danh sách phê duyệt; xem xét, bố trí một phần ngân sách hỗ trợ kinh phí chiếu sáng, điện đường; bố trí ngân sách hỗ trợ địa phương bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích và đầu tư công trình phụ trợ nhằm phát triển du lịch văn hóa.

Cử tri Nguyễn Văn Huyên - Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến kiến nghị các nội dung liên quan đến xử lý rác thải và cung cấp nước sạch.

Một số ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty CP Bình Minh Vina Greens sớm có phương án tiếp nhận, xử lý rác thải tại xã Đồng Tiến và chỉ đạo các nhà máy xử lý rác thải đủ điều kiện trên địa bàn hỗ trợ địa phương tiếp nhận, xử lý khối lượng rác thải tồn đọng; thực hiện thu gom, bó gọn, xử lý tình trạng dây cáp viễn thông và dây mạng không sử dụng làm ảnh hưởng mỹ quan và gây mất an toàn cho người dân; đầu tư hạ tầng đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân sử dụng.

Cùng đó, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch biển cao cấp Lynn Times Costa Hà Tĩnh để dự án sớm triển khai; quan tâm đầu tư nâng cấp, rải thảm nhựa Tỉnh lộ 27 để thuận lợi cho Nhân dân đi lại; kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, thống nhất về chủ trương, định hướng và tình hình liên quan đến mỏ sắt Thạch Khê…

Cử tri Ngô Văn Ngọc (xã Thạch Khê) kiến nghị một số vấn đề liên quan đến dân sinh.

Liên quan lĩnh vực nông nghiệp, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cơ chế hỗ trợ xây dựng đường giao thông, mương thoát nước, kênh mương nội đồng để các xã thực hiện công trình mục tiêu, xây dựng nông thôn mới đúng lộ trình; xem xét cơ chế hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, phù hợp điều kiện địa phương; quan tâm hỗ trợ nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, mô hình sản xuất hàng hóa tập trung.

Cùng đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến và đơn vị phân phối để hỗ trợ thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho người dân; đồng thời có cơ chế khuyến khích liên kết từ cung ứng vật tư, tổ chức sản xuất đến chế biến tiêu thụ nông sản, thủy sản.

Cử tri Trần Huy Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thạch Lạc kiến nghị các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục.

Trên lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn thống nhất về trách nhiệm, quy trình cập nhật dữ liệu sức khỏe học sinh; quan tâm đẩy nhanh tiến độ cấp bù học phí; tháo gỡ những bất cập về định mức và bố trí đội ngũ giáo viên; tham mưu Bộ GD&ĐT sớm công bố, hướng dẫn phương án tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, đảm bảo tính ổn định và có lộ trình phù hợp, tạo điều kiện để các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch học tập.

Cử tri cũng kiến nghị việc nghiên cứu, rà soát, xem xét ban hành hoặc điều chỉnh mức hỗ trợ, phụ cấp đối với đội ngũ trực tiếp làm công tác mặt trận, đoàn thể ở thôn và tổ trưởng các tổ liên gia; quan tâm bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên, bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Tổ đại biểu số 4 sẽ tổng hợp để chuyển đến HĐND tỉnh và cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri.

Thông tin về một số nội dung liên quan đến mỏ sắt Thạch Khê, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời thông tin để người dân hiểu rõ; tập trung triển khai các phần việc thuộc trách nhiệm, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của người dân. Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, tham mưu phương án xử lý những vấn đề liên quan.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương quan tâm giải quyết những vấn đề dân sinh bức thiết về rác thải và nước sạch; hỗ trợ phát triển nông nghiệp; quan tâm y tế, giáo dục, điều kiện làm việc của cán bộ cơ sở; khai thác tiềm năng du lịch; bảo tồn, tôn tạo di tích trên địa bàn…