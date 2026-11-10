Cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách và hạ tầng

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 10/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; Hoàng Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Đỗ Ngọc Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri hai xã Lam Sơn, Xuân Lập trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, cử tri các xã đề nghị tỉnh sớm đầu tư kinh phí thực hiện các dự án nhằm giải quyết triệt để tình trạng sạt lở bãi sông Chu, các công trình giao thông, đê điều bị hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo an toàn cho đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Về lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là với những loại đất thuộc các nông trường trước đây đã giao cho các hộ ở ổn định trong thời gian dài.

Cử tri xã Lam Sơn phát biểu ý kiến.

Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể về chính sách hỗ trợ đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng, làm cơ sở pháp lý chung cho các địa phương thực hiện.

Ngoài ra, cử tri còn phản ánh tình trạng người dân dù đã thực hiện nghĩa vụ thuế đất phi nông nghiệp nhưng vẫn nhận được thông báo nộp thuế; các hộ kinh doanh được thành lập nhưng không hoạt động, không phát sinh doanh thu nhưng vẫn có thông báo nợ thuế.

Cùng với đó, cử tri đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể ở cấp thôn tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và công sức đóng góp để đội ngũ này yên tâm công tác, cống hiến.

Cử tri xã Xuân Lập phát biểu ý kiến.

Cử tri xã Lam Sơn đề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý dứt điểm tình hình hoạt động của Công ty giấy Mục Sơn phát tán mùi gây ô nhiễm môi trường.

Cử tri xã Xuân Lập đề nghị tỉnh nghiên cứu phương án khả thi, giải quyết tình trạng ngập lụt do lũ trên sông Cầu Chày để Nhân dân trong khu vực yên tâm sinh sống.

Đại biểu Mai Văn Hải tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Mai Văn Hải trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, giải trình làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.