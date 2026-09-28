Cử tri kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính ở xã Phú Xuyên. Ảnh: TT

Tại chương trình, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tiếp đó, đại biểu Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất.

Tại hội nghị, cử tri 12 xã thuộc Đơn vị bầu cử số 8 đã phát biểu ý kiến, kiến nghị về những vấn đề phát sinh từ cơ chế, chính sách sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính cấp cơ sở.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy thông tin tới cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TT

Cử tri Lê Thị Hạnh (xã Phú Xuyên) cho biết, số lượng biên chế cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã còn hạn chế, trong khi cán bộ, công chức chủ yếu tập trung giải quyết công việc hành chính, xử lý văn bản, dẫn đến quá tải, không bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc và hạn chế thời gian bám sát địa bàn, cơ sở. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hiện được giao thêm chức năng, nhiệm vụ và con người tham mưu về công tác dân vận.

Vì vậy, cử tri kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tăng biên chế, bảo đảm bình quân 3-4 biên chế cho mỗi đoàn thể chính trị -xã hội và có cán bộ chuyên trách về công tác dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất. Ảnh: TT

Cử tri xã Phú Xuyên cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm nghiên cứu, ban hành chế độ phụ cấp chức vụ đối với các chức danh phó chủ tịch các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; xem xét, nghiên cứu điều chỉnh mức hỗ trợ theo hướng phù hợp với quy mô dân số, địa bàn và khối lượng công việc, bảo đảm điều kiện để Ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư hoạt động hiệu quả ngay từ cơ sở.

Cử tri Nguyễn Văn Hữu (xã Phú Xuyên) kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai theo hướng xem xét công nhận toàn bộ diện tích đất có nguồn gốc do cha ông để lại, đã được sử dụng ổn định, lâu dài, liên tục, công khai, không tranh chấp và phù hợp quy hoạch, khi có đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, quá trình sử dụng, hiện trạng nhà ở, công trình và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Cử tri xã Phú Xuyên phát biểu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: TT

Cử tri kiến nghị thiết lập cơ chế công nhận phù hợp, công bằng và sát với nguồn gốc, quá trình sử dụng đất thực tế; cho phép xem xét công nhận toàn bộ diện tích đã được sử dụng làm đất ở khi có đủ căn cứ, đồng thời hạn chế phát sinh nghĩa vụ tài chính quá lớn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, tránh tạo gánh nặng bất hợp lý cho các hộ gia đình có đất do cha ông để lại.

Quan tâm đến công tác tại cơ sở, cử tri Nguyễn Văn Sang (xã Ứng Hòa) cho rằng, sau sắp xếp thôn, địa bàn rộng, cụm dân cư nhiều, dân số đông, khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, chế độ phụ cấp đối với một số chức danh tại thôn hiện còn chưa tương xứng với khối lượng, tính chất công việc được giao. Cử tri kiến nghị Quốc hội quan tâm, xem xét, có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ tại các tổ chức chính trị - xã hội thôn.

Đại biểu Tô Huy Vũ tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: TT

Cử tri Nguyễn Văn Sang cũng kiến nghị nghiên cứu bố trí cụm trưởng cụm dân cư ở các thôn; đồng thời quan tâm, hỗ trợ phụ cấp đối với trưởng cụm dân cư nhằm duy trì hoạt động và kịp thời nắm bắt, phản ánh ý kiến của nhân dân tại các cụm dân cư của thôn.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 8, đại biểu Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri 12 xã để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.