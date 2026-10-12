Cử tri kiến nghị nâng hiệu quả điều hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp

Đồng thời cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2026.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Theo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trình bày, cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi, đồng tình ủng hộ thành công của Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cử tri kỳ vọng các chủ trương lớn, đột phá của Đảng và Nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống.

Cử tri đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, khẩn trương của Quốc hội khóa XVI, nhất là kết quả Kỳ họp thứ Nhất, trong đó có việc bầu, phê chuẩn, kiện toàn tổ chức bộ máy và các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất cũng quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến quốc kế dân sinh. Cử tri mong muốn các quyết sách sớm được triển khai hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số vào cuối năm. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và từng bước liên thông dữ liệu cũng được kỳ vọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân...

Tuy nhiên, cử tri bày tỏ lo ngại trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo, chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi; những dấu hiệu tiêu cực, gian lận thi cử, việc điều chỉnh phương án tuyển sinh, tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ; các sai phạm trong lĩnh vực y tế...

Trình bày Báo cáo công tác dân nguyện tháng 9/2026, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua đã góp phần kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cử tri và nhân dân mong muốn mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân...

Số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và địa điểm tiếp công dân của Quốc hội tăng nhẹ, nhưng số vụ việc giảm so với tháng trước. Các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp 196 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 172 vụ việc, trong đó có 9 lượt đoàn đông người. Qua tiếp công dân, 47 đơn của công dân đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn bằng văn bản 20 vụ việc; giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật đối với 105 vụ việc...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị; đồng thời cho rằng cần tiếp tục nâng cao chất lượng trả lời, giải quyết kiến nghị; khắc phục tình trạng trả lời chưa đầy đủ, thiếu thống nhất; rà soát chất lượng giải trình, cung cấp thông tin để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri...

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục bất cập trong từng lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các kiến nghị đang xử lý của kỳ này, các kiến nghị từ các kỳ họp trước và kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa hoàn thành; xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm xử lý và tiến độ thực hiện đối với từng kiến nghị...

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Trước đó, đợt 1 Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1-2/10.