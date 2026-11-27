Tổ đại biểu số 8, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri

Tổ ĐBQH số 8 gồm các đại biểu: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Phạm Trọng Nhân, Thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM và ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Cử tri Đặng Văn Rành (phường Minh Phụng) kiến nghị thành phố có giải pháp nâng mức sinh, củng cố hệ thống y tế cơ sở, tăng cường tầm soát bệnh tật cho người dân.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ thông tin, kinh tế - xã hội của cả nước và thành phố đang có nhiều tín hiệu tích cực. Thành phố đang triển khai các chương trình bình ổn giá, kích cầu, khuyến mãi cuối năm; chăm lo tết cho công nhân, sinh viên, người lao động; vận động doanh nghiệp trả lương, thưởng trong tháng 11, hỗ trợ vé xe về quê đón tết...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng cho biết, HĐND TPHCM dự kiến xem xét nhiều nội dung quan trọng trong kỳ họp tới, tập trung vào giáo dục, y tế, miễn vé xe buýt và đặt hàng các trường đại học đào tạo nhân lực cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Ngoài ra, thành phố đang định hướng ưu tiên vốn đầu tư công cho những dự án lớn như các tuyến đường sắt đô thị, tuyến vành đai, các dự án chống ngập, dự án môi trường. Đây sẽ yếu tố đóng góp rất lớn cho tăng trưởng của thành phố và giải quyết vấn đề kẹt xe, ngập nước, ùn tắc đô thị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đại biểu Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, ghi nhận các ý kiến của cử tri và cho biết sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, theo dõi tiến độ giải quyết.

Về kiến nghị giảm mức xử phạt hành chính giao thông đường bộ, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết sẽ nghiên cứu, đề xuất phân hóa mức độ xử lý theo từng nhóm lỗi, bảo đảm tính nghiêm minh nhưng cũng tính nhân văn.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu kết thúc hội nghị

Đối với lừa đảo trực tuyến và các vấn đề an ninh mạng, đại biểu Nguyễn Minh Đức thông tin, cơ quan chức năng đang tìm giải pháp vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số và hạn chế tới mức thấp nhất những hành vi lừa đảo của tội phạm công nghệ cao.

Ngày 27-11, Đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3, đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Tân (TPHCM).

Cử tri phường Vĩnh Tân nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: THANH THẢO

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị liên quan nhiều lĩnh vực dân sinh như đất đai, xây dựng, chế độ chính sách đối với người có công, việc đóng thuế đất phi nông nghiệp, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tình hình tai nạn giao thông, trật tự an toàn giao thông; việc giải quyết tranh chấp tài sản…