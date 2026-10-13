Cử tri kiến nghị không tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lương cơ sở

Hàng loạt mức hưởng bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh theo lương cơ sở

Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh về các nội dung liên quan đến chính sách BHYT.

Phản hồi kiến nghị, xem xét không tăng mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở vì sẽ gây khó khăn cho người lao động tự do, có thu nhập thấp và các đối tượng mua theo hộ gia đình, Bộ Y tế cho biết, theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, mức đóng BHYT theo hộ gia đình hoặc nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với mức lương cơ sở.

Khi mức lương cơ sở tăng, quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT cũng tăng tương ứng.

Cụ thể, mức chi trả tối đa cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế ban đầu tăng tương ứng theo tỷ lệ mức lương cơ sở;

Mức chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh không phải cùng chi trả tăng lên;

Mức 15% mức lương cơ sở tăng về số tuyệt đối, giúp người bệnh được miễn cùng chi trả ở mức chi phí cao hơn.

Quỹ bảo hiểm y tế chi trả các loại thuốc, dịch vụ kỹ thuật cao và vật tư y tế có giá trị thanh toán lớn hơn.

Quỹ bảo hiểm y tế hoạt động theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro và bảo đảm cân đối thu, chi. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ y tế, chi phí thuốc và vật tư y tế gia tăng theo giá cả thị trường. Nếu giữ nguyên mức đóng trong khi chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực tế tăng, quỹ bảo hiểm y tế có nguy cơ mất cân đối, dẫn đến phải thu hẹp danh mục dịch vụ y tế hoặc giảm tỷ lệ chi trả cho người bệnh.

Nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người dân khi điều chỉnh mức đóng, Nhà nước đã và đang áp dụng một số chính sách “đệm”:

Luật Bảo hiểm y tế quy định cơ chế giảm trừ mức đóng đối với các thành viên cùng tham gia trong một hộ gia đình;

Ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với các nhóm như hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Để vừa bảo đảm mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, vừa phù hợp với khả năng chi trả của người dân có thu nhập thấp, Bộ Y tế đang nghiên cứu đa dạng hóa các mức đóng và gói quyền lợi bảo hiểm y tế; đồng thời đề xuất Chính phủ nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước đối với người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn và người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Bên cạnh đó, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định hỗ trợ thêm ngoài mức quy định của Trung ương đối với người lao động tự do, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế.