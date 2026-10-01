Cử tri kiến nghị hủy bỏ các quy hoạch quá hạn, không khả thi

Cùng dự có: lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đông đảo cử tri 3 phường.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí đã báo cáo nhanh tới cử tri kết quả kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; trả lời của các bộ, ngành và địa phương đối với ý kiến, kiến nghị cử tri các địa phương trong đợt tiếp xúc cử tri trước đó.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Đông đảo cử tri dự buổi tiếp xúc

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng: tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất không có giấy tờ, xác định nguồn gốc đất phức tạp; thực trạng nhiều dự án, quy hoạch kéo dài hàng chục năm không triển khai, làm gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân, đề nghị tiến hành rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch quá hạn, không khả thi; tình trạng xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn, chưa được giải quyết triệt để; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện một số dự án chậm trễ, chưa thỏa đáng; cử tri cũng kiến nghị cần minh bạch phương án đền bù, tái định cư, phải thông báo, lấy ý kiến rộng rãi nhằm tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài; kiến nghị rà soát nút giao thông Mã Vòng, bố trí đèn tín hiệu hoặc lực lượng Cảnh sát giao thông để điều tiết vào giờ cao điểm, tránh ùn tắc.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phản ánh ánh thực trạng công ty chế biến thủy sản nằm trong khu dân cư xả thải ra môi trường gây ô nhiễm, chính quyền cần kiểm tra, xử lý nghiêm.

Ngoài ra, nhiều cử tri cũng kiến nghị UBND tỉnh thanh, kiểm tra một số dự án khu dân cư, chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo khi nâng giá đất, giá xây dựng lên cao, trái quy định gây bức xúc.

Lãnh đạo phường Nam Nha Trang trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lãnh đạo phường Nha Trang trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Quốc hội sẽ tiếp tục ban hành những quyết sách thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến Đoàn ĐBQH tỉnh khi đã lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, từ đó giúp giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, tồn tại kéo dài, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở.

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, lãnh đạo phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang đã giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri gửi lời cảm ơn đến Đoàn ĐBQH tỉnh đã lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí đề nghị các địa phương liên quan tiếp tục ghi nhận, giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những vấn đề tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực quản lý; cam kết các giải pháp, lộ trình khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu 28 ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.