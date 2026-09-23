Cử tri kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai

Kết luận buổi làm việc về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn; thể hiện trách nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.