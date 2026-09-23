Cử tri kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai
Sáng 23/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND phường Hà Đông và kết nối trực truyến tới các điểm cầu tại UBND các phường: Từ Liêm, Kiến Hưng, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cu-tri-kien-nghi-hoan-thien-chinh-sach-phap-luat-ve-dat-dai-418958.htm