Cử tri kiến nghị hoàn thiện chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở phường Xuân Đỉnh, kết nối trực tuyến đến các xã, phường: Tây Tựu, Phú Diễn, Đông Ngạc, Thượng Cát, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh.

Các đại biểu tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở phường Xuân Đỉnh. Ảnh: Phương Ngân

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước, cử tri đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai được thực hiện chu đáo, toàn diện.

Bên cạnh đó, cử tri đã nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực y tế - văn hóa - giáo dục; quy hoạch đô thị; hoàn thiện các chính sách, quy định của pháp luật về đất đai, nhất là các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phương Ngân

Nhiều kiến nghị tập trung vào cơ chế, chính sách trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy và chế độ, chính sách đối với cán bộ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Cử tri Trần Sơn Tùng (Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Xuân Đỉnh) kiến nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu điều chỉnh Luật Nhà ở đối với nội dung giới hạn số phiếu tối đa của chủ đầu tư khi tham gia hội nghị nhà chung cư để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các hộ dân.

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, thúc đẩy triển khai các dự án bãi đỗ xe theo quy hoạch, góp phần giải quyết nhu cầu đỗ xe ngày càng tăng tại khu vực đô thị.

Cử tri Nguyễn Bá Hoàn, xã Hoài Đức phản ánh, học phí một số trường đại học tăng, trong khi thu nhập của người lao động còn thấp. Từ thực tế này, cử tri kiến nghị nâng hạn mức cho vay ưu đãi đối với sinh viên thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tăng đầu tư ngân sách cho giáo dục và đào tạo, nhất là các ngành trọng điểm, kỹ thuật và công nghệ cao, nhằm giảm áp lực chi phí đào tạo đối với người học.

Cử tri nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Phương Ngân

Cử tri Nguyễn Bá Vinh, xã Sơn Đồng kiến nghị sớm giải quyết chế độ đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp xã, cử tri kiến nghị sớm có quy định thống nhất về phân bổ, hỗ trợ kinh phí và công tác cán bộ, bảo đảm điều kiện hoạt động của các hội.

Cử tri Võ Anh Tuấn, phường Xuân Đỉnh phản ánh, hiện nay các phó chủ tịch tổ chức chính trị - xã hội phường đồng thời được phân công kiêm nhiệm chức danh chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Ngoài nhiệm vụ theo chức danh, các cán bộ này còn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chuyên viên MTTQ, song chưa có chế độ phụ cấp chức vụ tương ứng với chức danh phó chủ tịch tổ chức chính trị - xã hội khi kiêm nhiệm. Cử tri kiến nghị cấp có thẩm quyền rà soát, nghiên cứu và hướng dẫn cụ thể về chế độ, chính sách đối với các chức danh kiêm nhiệm, bảo đảm phù hợp với vị trí, trách nhiệm và khối lượng công việc được giao.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp, phân loại đầy đủ các ý kiến của cử tri. Ảnh: Phương Ngân

Đối với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, cử tri Võ Anh Tuấn kiến nghị sớm có hướng dẫn thống nhất về chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm và các chế độ liên quan đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội ở cấp xã, phường; bảo đảm thống nhất giữa các địa phương và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị sớm có chính sách kiểm soát triệt để, tiến đến chấm dứt tình trạng sử dụng túi nilon và các chế phẩm độc hại đựng thực phẩm; xem xét lại mức phạt đối với các hành vi vi phạm an toàn giao thông; đại biểu Quốc hội và các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường giám sát, giải quyết các kiến nghị của cử tri…

Tại hội nghị, thay mặt các đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà đã phát biểu tiếp thu ghi nhận những ý kiến đóng góp sâu sắc, xác đáng, tâm huyết của cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp, phân loại đầy đủ ý kiến và chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết, trả lời và theo dõi việc giải quyết theo quy định.