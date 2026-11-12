Cử tri kiến nghị gỡ quy hoạch treo, đẩy nhanh dự án nhà ở xã hội

Tổ gồm các đại biểu: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 40

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Thị Ngọc Tâm (xã Bình Chánh) phản ánh dự án Bến xe Miền Tây mới đã định hướng vị trí dự án thuộc khu E thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố nhưng khu vực quy hoạch cũ tại địa phương vẫn chưa được công bố xóa bỏ hay điều chỉnh rõ ràng.

Cử tri cho biết tình trạng này kéo dài nhiều năm khiến hàng loạt căn nhà xuống cấp, ngập úng nhưng người dân không dám sửa chữa. Bà Tâm kiến nghị TPHCM sớm thông tin chính thức về pháp lý, xóa quy hoạch cũ nếu không còn nhu cầu. Bà Tâm kiến nghị có hướng dẫn cấp phép sửa chữa nhà ở tạm thời và văn bản trả lời rõ lộ trình giải quyết.

Liên quan đến chính sách an sinh cho công nhân, theo cử tri Nguyễn Quang Khánh (cán bộ Công đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè) nguồn cung nhà ở xã hội hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế rất lớn tại xã Bình Chánh và các khu vực giáp ranh.

Cử tri kiến nghị lãnh đạo thành phố quan tâm bố trí quỹ đất, tạo điều kiện cho Liên đoàn Lao động Thành phố hoặc các nhà đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội với giá bán, diện tích và phương thức thanh toán phù hợp. Vì điều đó sẽ giúp người lao động an cư và gắn bó lâu dài với thành phố.

Cử tri Lê Thị Ngọc Tâm (xã Bình Chánh) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Phản ánh về hạ tầng thoát nước, cử tri Huỳnh Văn Sơn (xã Bình Chánh) cho biết tuyến kênh Rạch Cầu Già giáp ranh giữa hai xã Bình Chánh và Hưng Long được nạo vét từ năm 2020 nhưng đến nay đã bị bồi lắng và cỏ mọc dày đặc. Tình trạng này làm mất khả năng chứa nước. Do đó, nước từ các rạch dồn về gây ngập úng vùng trũng mỗi khi mưa lớn trong 3 năm trở lại đây.

Cùng nỗi lo này, cử tri Phan Tiến Huẩn (xã Bình Chánh) nêu thực trạng hệ thống kênh mương trên địa bàn đã xuống cấp, bồi lấp do tác động của biến đổi khí hậu. Cả hai cử tri đều kiến nghị thành phố quan tâm bố trí nguồn lực để sớm nạo vét, nâng cấp hệ thống kênh mương thoát nước và tưới tiêu. Vì các dự án đó sẽ vừa chống ngập cho người dân sinh sống, sản xuất nông nghiệp, vừa tạo diện mạo đô thị văn minh.

Cử tri Đỗ Ngọc Phượng (xã Tân Nhựt) cho rằng, chương trình khám sức khỏe toàn dân là rất tốt. Tuy nhiên, cử tri đề nghị tích hợp đồng bộ dữ liệu khám chữa bệnh của người dân (đặc biệt là người cao tuổi có bệnh nền) vào Sổ sức khỏe điện tử để tránh khám trùng lặp.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri 3 xã.

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi với các cử tri

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị chính quyền ba xã khẩn trương khảo sát thực tế hệ thống kênh mương trên địa bàn, từ đó tổng hợp đề xuất với UBND TPHCM đưa vào danh mục dự án đầu tư nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm chống ngập úng và phục vụ tốt nhu cầu tưới tiêu nông nghiệp.

Đối với kiến nghị về nhà ở xã hội, Tổ đại biểu số 40 ghi nhận đề xuất của cử tri và sẽ chuyển thông tin đến UBND TPHCM để nghiên cứu, xem xét quy hoạch phát triển các dự án nhà ở xã hội phù hợp tại khu vực này. Đồng thời, thành phố cũng đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tiếp nhận thông tin, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời tình trạng doanh nghiệp nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án trọng điểm, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu UBND các xã phải chủ động tiếp nhận phản ánh và có văn bản trả lời ngay cho cử tri đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Đại biểu đề nghị lãnh đạo các xã trong suốt quá trình triển khai dự án và chi trả bồi thường cần cung cấp thông tin rõ ràng, công khai, minh bạch để người dân nắm bắt kịp thời. Bên cạnh đó, các chi bộ và ban điều hành ấp, khu phố cần phát huy vai trò giám sát chặt chẽ, phối hợp hỗ trợ đơn vị chức năng chi trả đầy đủ, bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp cho người dân bị ảnh hưởng.