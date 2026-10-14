Cử tri kiến nghị giảm thủ tục về chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT, Bộ Y tế phản hồi gì?

Cử tri tỉnh Lâm Đồng phản ánh thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế như chuyển tuyến điều trị bệnh nhân vẫn còn mất thời gian, bất tiện cho công dân.

Do đó, cử tri đề nghị Bộ Y tế xem xét, đề xuất điều chỉnh giảm bớt thủ tục hành chính có liên quan đến chuyển tuyến cho người bệnh để bệnh nhân được chuyển tuyến điều trị nhanh hơn.

Hồi đáp cử tri, Bộ Y tế cho biết theo quy định hiện hành, việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện căn cứ yêu cầu chuyên môn, tình trạng của người bệnh và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Người bệnh có thể được chuyển giữa các cơ sở trong cùng cấp chuyên môn kỹ thuật; từ cơ sở cấp ban đầu lên cơ sở cấp cơ bản; từ cơ sở cấp cơ bản lên cơ sở cấp chuyên sâu. Trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở cấp cơ bản trên địa bàn tỉnh, người bệnh có thể được chuyển trực tiếp từ cơ sở cấp ban đầu đến cơ sở cấp chuyên sâu, hạn chế việc phải chuyển qua cơ sở trung gian không cần thiết.

Người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thái Bình

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người tham gia bảo hiểm y tế trong tiếp cận dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, người bệnh sau khi được chẩn đoán xác định mắc một trong 62 bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu mà không phải thực hiện thủ tục chuyển cơ sở; 167 bệnh, nhóm bệnh được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở cấp cơ bản mà không cần phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 141 bệnh, nhóm bệnh và trường hợp được sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giá trị trong 01 năm. Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được lập dưới hình thức bản giấy hoặc bản điện tử theo quy định.

Việc khám bệnh, chữa bệnh giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật được thực hiện theo phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, yêu cầu chuyên môn, tình trạng của người bệnh, năng lực đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quy định về chuyển cơ sở.

Pháp luật hiện hành chưa quy định người tham gia bảo hiểm y tế được tự lựa chọn khám bệnh, chữa bệnh tại mọi cấp chuyên môn kỹ thuật mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi như trường hợp thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Quy định này nhằm bảo đảm người bệnh được tiếp nhận, điều trị tại cơ sở phù hợp với tình trạng bệnh, đồng thời sử dụng hợp lý năng lực của hệ thống y tế và hạn chế quá tải tại các cơ sở cấp chuyên sâu.

Bộ Y tế đang tiếp tục đánh giá tình hình thực hiện và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2025/TT-BYT theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, mở rộng các trường hợp người bệnh được chuyển trực tiếp đến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn; giảm khâu trung gian không cần thiết; đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển điện tử, phiếu hẹn khám lại điện tử, hồ sơ bệnh án điện tử và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời bảo đảm yêu cầu chuyên môn, chất lượng điều trị và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.