Sáng 17/11, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TP Hà Nội, cử tri các tổ dân phố Phùng Hưng, Lê Lợi bày tỏ sự đồng tình với chủ trương xây dựng đường trục Tây Thăng Long. Với đoạn từ nút giao quốc lộ 32 đến khu vực cầu Cộng, cử tri đề nghị nghiên cứu dịch hướng tuyến khoảng 15m về phía điểm công nghiệp Phú Thịnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Phương án cử tri nêu được kỳ vọng giảm độ cong của tuyến đường, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu, giảm số hộ phải thu hồi đất ở, di dời, tái định cư, qua đó tiết kiệm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống nhân dân.

Cử tri đề nghị thành phố Hà Nội tổ chức khảo sát, đánh giá, so sánh phương án hướng tuyến hiện tại với phương án điều chỉnh, bảo đảm phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn giao thông và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, cử tri đề nghị công khai phương án hướng tuyến, tổ chức lấy ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng trước khi quyết định triển khai, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Không sử dụng đất lúa làm sân golf

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đường trục Tây Thăng Long là tuyến giao thông quan trọng, góp phần giảm ùn tắc khu vực trung tâm Thủ đô. Thành phố đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án.

Ghi nhận những băn khoăn về hướng tuyến và phạm vi giải phóng mặt bằng, ông Thắng giao Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát phương án hướng tuyến, đánh giá các yếu tố thực tiễn, kinh tế - xã hội và kỹ thuật. Sau khi rà soát, các đơn vị phải trao đổi, thông tin đầy đủ với người dân trước khi tổ chức triển khai.

Đối với kiến nghị về điều tiết mực nước hồ Đồng Mô và quy hoạch sân golf, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, khu vực Đoài Phương có tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Trong quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, cùng các quy hoạch phân khu và quy hoạch vùng xã, thành phố đã quan tâm bổ sung các khu vực, không gian phát triển du lịch và thể thao.

Đối với quy hoạch sân golf, thành phố đánh giá đây là loại hình dịch vụ cần thiết trong định hướng phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch. Các dự án sân golf không chỉ tạo ra sản phẩm thể thao, mà còn có khả năng thúc đẩy nhiều ngành dịch vụ phụ trợ như du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn và các dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, ông Thắng nhấn mạnh việc triển khai các dự án phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về sử dụng đất, không sử dụng đất lúa trái quy định và bảo đảm chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Hà Nội dồn lực cho các dự án hạ tầng cuối năm Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, đến hết tháng 10, thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Trung ương giao. Những tháng cuối năm, Hà Nội tiếp tục bổ sung nguồn lực để đẩy nhanh các dự án đầu tư công, trong đó tập trung vào đường vành đai, cầu vượt sông Hồng và đường sắt đô thị. Một số cầu qua sông Hồng dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028. Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ các tuyến Vành đai 1 và Vành đai 2,5 sau nhiều năm vướng giải phóng mặt bằng, đồng thời đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp để tạo thêm việc làm và phát triển công nghiệp công nghệ cao. Hà Nội đang tập trung xử lý ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng và các vấn đề về an toàn thực phẩm. Tại Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, thành phố đang xây dựng phương án xử lý các bãi rác tồn đọng, đồng thời nghiên cứu dự án hợp tác công tư để xử lý rác chôn lấp tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.