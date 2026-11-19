Chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Đảng ủy xã Tiến Thắng, kết nối trực tuyến tới các xã Mê Linh, Yên Lãng, Quang Minh.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 30 gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm; ông Hoàng Anh Tuấn, ông Đỗ Vinh Quang.

Các đại biểu HĐND thành phố, Đơn vị bầu cử số 30. Ảnh: Phạm Hùng

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách đất đai

Tại chương trình, các đại biểu thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027 của thành phố; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri.

Cử tri kiến nghị thành phố tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách đất đai; bảo đảm kinh phí chi trả tiền lương, chế độ cho lao động hợp đồng lĩnh vực giáo dục - đào tạo được giao về xã; sớm hướng dẫn thống nhất việc cấp phát sách giáo khoa và tổ chức thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giai đoạn 2027 - 2030; xây dựng tiêu chí, thứ tự ưu tiên đầu tư nâng cấp trạm y tế căn cứ hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy mô dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Đại biểu Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027 của thành phố. Ảnh: Phạm Hùng

Liên quan đến hạ tầng giao thông, cử tri đề nghị thành phố làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường đê tả sông Hồng, góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Về đất đai, cử tri xã Tiến Thắng kiến nghị điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với đất vườn, ao có nguồn gốc gắn liền với đất ở, được sử dụng ổn định qua nhiều thế hệ, bảo đảm phù hợp với đặc thù đất có nguồn gốc lâu đời. Cử tri xã Mê Linh đề nghị nghiên cứu cơ chế cải tạo, chỉnh trang các nghĩa trang nằm xen kẹt trong khu dân cư, khu vực dự án đô thị để phục vụ di chuyển, tái an táng khi đáp ứng điều kiện quy hoạch và môi trường.

Cử tri xã Yên Lãng đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch trọng điểm gồm Quy hoạch phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4, phân đoạn 1 (Bắc sông Hồng), Quy hoạch phân khu đô thị XB-6 và Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn 1a, tạo cơ sở phát triển đô thị, công nghiệp và kinh tế địa phương.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại chương trình. Ảnh: Phạm Hùng

Cử tri xã Mê Linh kiến nghị quy hoạch quỹ đất thương mại, dịch vụ, không gian sản xuất, kinh doanh; thu hút doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề và tạo việc làm tại chỗ. Trước tác động của đô thị hóa, thu hẹp đất nông nghiệp và ảnh hưởng sinh kế tại các vùng trồng rau Tráng Việt, Tiền Phong, trồng hoa Mê Linh, Đại Thịnh, cử tri đề nghị có giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm, bảo đảm thu nhập ổn định, sinh kế bền vững cho người dân.

Chú trọng giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất

Thay mặt tổ đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời thông tin một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2026.

Đồng chí Trần Thế Cương cho biết, thành phố đã tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh triển khai những dự án hạ tầng trọng điểm, cải tạo, chỉnh trang đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng an sinh xã hội. HĐND thành phố đã thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và nhiều cơ chế, chính sách quan trọng.

Cử tri dự chương trình tại trụ sở Đảng ủy xã Tiến Thắng. Ảnh: Phạm Hùng

Những nỗ lực chung đã góp phần đưa kinh tế - xã hội Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 31-10, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 652 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán năm; giải ngân đầu tư công vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Làm rõ một số kiến nghị của cử tri, đồng chí Trần Thế Cương cho biết, về chính sách miễn phí sách giáo khoa, thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kịp thời tham mưu triển khai bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Về kinh phí chi trả tiền lương, chế độ đối với lao động hợp đồng tại các cơ sở giáo dục công lập, thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn cơ chế, nguồn kinh phí, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan triển khai, bảo đảm quyền lợi người lao động và hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Hùng

Về việc làm, sinh kế trong quá trình đô thị hóa, đồng chí Trần Thế Cương khẳng định thành phố chú trọng giải quyết việc làm, nhất là đối với người dân bị thu hồi đất thực hiện các dự án trọng điểm. Tổ đại biểu tiếp thu kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng nghiên cứu, triển khai giải pháp phù hợp...

Tổ đại biểu sẽ tiếp thu đầy đủ kiến nghị của cử tri, báo cáo Thường trực HĐND thành phố chuyển UBND thành phố chỉ đạo giải quyết theo quy định.