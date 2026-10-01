Cử tri kiến nghị được chọn khám sàng lọc các bệnh theo nhu cầu

Chương trình được kết nối tới điểm cầu tại các phường: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở.

Tại chương trình, các đại biểu Quốc hội thông tin tới cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thành phố - Đơn vị bầu cử số 3. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu tại chương trình, cử tri phản ánh một số tác phẩm trong sách giáo khoa chưa bảo đảm chất lượng, nội dung chưa phù hợp; tình trạng thiếu sách giáo khoa tại nhiều địa phương khi năm học đã bắt đầu gây khó khăn cho nhiều gia đình. Từ đó, cử tri kiến nghị sách giáo khoa cần được xem là hàng hóa đặc biệt và có cơ chế quản lý phù hợp; có cơ chế dự báo, bảo đảm nguồn cung từ sớm; tăng cường rà soát chất lượng, nội dung sách giáo khoa để phù hợp với nhận thức, tâm lý và độ tuổi của học sinh.

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu trụ sở HĐND - UBND phường Bạch Mai kết nối trực tuyến tới điểm cầu các phường trong Đơn vị bầu cử số 3. Ảnh: Vân Hà

Cử tri kiến nghị triển khai các mô hình chăm sóc phù hợp để người cao tuổi được sống khỏe, sống vui; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Đối với việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, cử tri kiến nghị có cơ chế linh hoạt về nội dung khám, thay vì áp dụng một loại bệnh cố định khiến người dân chưa thực sự hưởng ứng. Đồng thời, nghiên cứu cho phép người dân lựa chọn khám sàng lọc 3-5 loại bệnh theo nhu cầu thực tế, dựa trên độ tuổi và tình trạng sức khỏe.

Cử tri phát biểu nêu ý kiến, kiến nghị tại chương trình. Ảnh: Vân Hà

Cử tri cũng kiến nghị tiếp tục tăng cường các bác sĩ có trình độ chuyên môn, bác sĩ chuyên khoa về làm việc trực tiếp tại các trạm y tế tuyến phường, xã, để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh tại cơ sở...

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và làm rõ một số nội dung.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại điểm cầu phường Vĩnh Tuy. Ảnh: Vân Hà

Đối với kiến nghị liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ kiến nghị Chính phủ nghiên cứu thí điểm trung tâm chăm sóc ban ngày, hoạt động từ sáng đến chiều tại các đô thị; có cơ chế khuyến khích xã hội hóa, chuẩn hóa cơ sở vật chất và nhân lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong đó, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, các câu lạc bộ và thiết kế hệ thống liên kết để cùng hỗ trợ người cao tuổi.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho biết thêm, năm 2026, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã khởi động dự án chăm sóc cộng đồng và sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn phường Vĩnh Hưng và phường Hoàng Mai.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu thay mặt các đại biểu Quốc hội - Đơn vị bầu cử số 3 phát biểu tiếp thu, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Vân Hà

Theo mô hình này, người cao tuổi sẽ sinh sống tại các tầng phía trên; phía dưới bố trí bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lão khoa. Bệnh viện đang triển khai mô hình mẫu, dự kiến khánh thành trước ngày 10-10 với 90 căn hộ mẫu, cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh dành cho người cao tuổi.

Về nâng cao năng lực trạm y tế xã, phường, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, bên cạnh chính sách thu hút bác sĩ có năng lực, sự hỗ trợ trực tiếp của bệnh viện tuyến trên, thay đổi danh mục thuốc và phạm vi chuyên môn được thực hiện tại trạm y tế, điều quan trọng vẫn là tiếp tục nâng cao trình độ của bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Các đại biểu Quốc hội khẳng định, tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, trả lời, giải quyết theo quy định.