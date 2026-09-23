Cử tri kiến nghị điều chỉnh trợ cấp xã hội phù hợp giá sinh hoạt

Người cao tuổi thuộc diện hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Ảnh: BHXH Việt Nam

Trước đó, cử tri tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị tăng các khoản trợ cấp, cho rằng mức hiện hành còn thấp, chưa bảo đảm nhu cầu đời sống của người thụ hưởng.

Theo Bộ Y tế, mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có người cao tuổi, người khuyết tật, đã tăng từ 120.000 đồng/tháng (năm 2007) lên 180.000 đồng năm 2010, 270.000 đồng năm 2013 lên 360.000 đồng (năm 2021) và lên 500.000 đồng (năm 2024). Mức trợ cấp thực tế của từng nhóm đối tượng được tính bằng mức chuẩn nhân với hệ số tương ứng.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội, nâng mức chuẩn từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 5-10-2026. Đối với người đang hưởng chính sách theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP về trợ giúp xã hội và Nghị định 176/2025/NĐ-CP về trợ cấp hưu trí xã hội, mức trợ cấp tương ứng được áp dụng theo quy định mới từ ngày 1-7-2026.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri, cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối và huy động nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho an sinh xã hội.