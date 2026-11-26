Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Mê Linh và kết nối trực tuyến tới điểm cầu các xã: Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thông báo tới cử tri kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, Chương trình hành động mà đại biểu đã hứa trước cử tri khi vận động bầu cử.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: PV

Cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề, như liên quan đến lĩnh vực đất đai, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy… Đặc biệt, cử tri các xã kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường đê tả sông Hồng, góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri các xã cũng kiến nghị điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với đất vườn, ao có nguồn gốc gắn liền với đất ở, được sử dụng ổn định qua nhiều thế hệ, bảo đảm phù hợp với đặc thù đất có nguồn gốc lâu đời. Cùng với đó, các cơ quan chức năng nghiên cứu cơ chế cải tạo, chỉnh trang các nghĩa trang nằm xen kẹt trong khu dân cư, khu vực dự án đô thị để phục vụ di chuyển, tái an táng khi đáp ứng điều kiện quy hoạch và môi trường.

Cử tri xã Mê Linh phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV.

Cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch trọng điểm gồm Quy hoạch phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4, phân đoạn 1 (Bắc sông Hồng), Quy hoạch phân khu đô thị XB-6 và Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; quy hoạch quỹ đất thương mại, dịch vụ, không gian sản xuất, kinh doanh; thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế các địa phương phát triển.

Việc thu hẹp đất nông nghiệp và ảnh hưởng sinh kế tại các vùng trồng rau Tráng Việt, Tiền Phong, trồng hoa Mê Linh, Đại Thịnh, do đó, cử tri kiến nghị có giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm, bảo đảm thu nhập ổn định, sinh kế bền vững cho người dân…

Đại biểu Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, xây dựng của các đại biểu tham dự, đại biểu Nguyễn Kim Sơn đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị.

Đại biểu khẳng định, các đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 11 sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân.