Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Bản Liền, kết nối trực tuyến với 7 xã gồm Bắc Hà, Lùng Phình, Bảo Nhai, Cốc Lầu, Tả Củ Tỷ, Sín Chéng và Si Ma Cai.

Dự hội nghị có đồng chí Lý Bình Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, và đồng chí Nguyễn Duy Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Hà, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, lãnh đạo các xã và cử tri.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại diện Tổ đại biểu số 12 thông tin về thời gian, nội dung, chương trình dự kiến của kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm và thông báo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm và các kỳ họp trước.

Đại diện Tổ đại biểu số 12 báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Cử tri xã Bản Liền đề nghị đẩy nhanh việc đầu tư tuyến đường từ tỉnh lộ 159 tại thôn Xà Phìn đến đường ĐH21 tại thôn Nậm Khánh, do nhiều đoạn đã xuống cấp, sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại và giao thương. Cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công hai tuyến đường từ trụ sở UBND xã Nậm Khánh đến thôn Thải Giàng và từ ngã ba Nậm Thảng trên tỉnh lộ 153 đến trung tâm xã Nậm Khánh.

Ngoài giao thông, cử tri Bản Liền kiến nghị xem xét điều chỉnh phụ cấp đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, hỗ trợ chi phí đi lại và thông tin liên lạc cho cán bộ thôn, bản. Cử tri cũng đề nghị sớm giải quyết kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng chính sách, tháo gỡ vướng mắc trong thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực Bắc Hà và xem xét việc khai thác, tận thu cát tại lòng hồ thủy điện Nậm Phàng B để bổ sung nguồn vật liệu xây dựng tại chỗ.

Các cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri xã Cốc Lầu mong muốn tháo gỡ khó khăn trong đầu tư kè gia cố mái ta luy khu dân cư thôn Kho Vàng, xử lý nguồn kinh phí chuyển tiếp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xem xét phụ cấp đối với lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, đồng thời bố trí nhân lực và chính sách phù hợp cho lực lượng thú y cơ sở.

Cử tri xã Si Ma Cai đề nghị hướng dẫn việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm và bổ sung kinh phí hoạt động của HĐND cấp xã.

Cử tri xã Bắc Hà kiến nghị đầu tư hệ thống thoát lũ, cải tạo lòng suối, xây dựng kè và cầu qua suối tại khu vực từ hạ lưu hồ Na Cồ đến cầu Nậm Cáy. Cử tri cũng đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đơn giản hóa quy trình giao số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã và tháo gỡ vướng mắc về chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ quản lý trường học sau sắp xếp.

Cử tri xã Bảo Nhai đề nghị nghiên cứu chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hòa cho biết tỉnh đã giao chuẩn bị đầu tư tuyến Xà Phìn - Nậm Khánh. Hai tuyến Nậm Khánh - Thải Giàng và Nậm Thảng - Nậm Khánh đang triển khai, còn vướng mắc về mặt bằng, điều chỉnh thiết kế và giải pháp kỹ thuật. Tổ đại biểu sẽ kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện để đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh tiếp thu và trả lời những ý kiến của cử tri.

Đối với các kiến nghị về chế độ, chính sách, đồng chí Nguyễn Duy Hòa cho biết tỉnh đã giao Sở Nội vụ xây dựng dự thảo điều chỉnh chính sách phụ cấp, dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ tháng 12/2026. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp các kiến nghị về chi phí đi lại, thông tin liên lạc, chế độ đối với cán bộ cơ sở, lực lượng thú y, nhân viên y tế thôn, bản và cán bộ quản lý trường học để chuyển các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Tổ đại biểu sẽ kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế, rà soát tiến độ và khả năng bố trí nguồn lực cho công trình kè tại khu dân cư Kho Vàng và phương án thoát lũ khu vực hồ Na Cồ. Trước mắt, các địa phương cần kiểm tra các vị trí xung yếu, khơi thông dòng chảy, cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập úng và chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân.

Đối với các kiến nghị về kinh phí, đồng chí Nguyễn Duy Hòa đề nghị các cơ quan chuyên môn rà soát từng nguồn và hướng dẫn thống nhất cách thực hiện. Về đất đai, Tổ đại biểu sẽ kiến nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, làm rõ phần diện tích còn chồng chéo trong quản lý, sử dụng. Đề xuất khai thác cát tại lòng hồ thủy điện Nậm Phàng B cần được khảo sát, đánh giá về trữ lượng, điều kiện khai thác, an toàn hồ đập và bảo vệ môi trường trước khi xem xét.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hòa cho biết Tổ đại biểu số 12 sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết.