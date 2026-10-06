Cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Liên Hương

Tại hội nghị, đại diện xã Liên Hương , Phan Rí Cửa đã trả lời những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng trả lời các ý kiến của cử tri và ghi nhận ý kiến để tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Sáng 6/10, các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng gồm: đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Sinh Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương đã tiếp xúc cử tri các thôn 1 Phước Thể, 2 Phước Thể và 3 Phước Thể, xã Liên Hương trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong 9 tháng năm 2026; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh và công tác giải quyết kiến nghị cử tri.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Liên Hương

Trong 9 tháng, HĐND tỉnh tổ chức 8 kỳ họp thuộc hai nhiệm kỳ, ban hành 113 nghị quyết về tổ chức bộ máy, nhân sự, phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, an sinh xã hội và những vấn đề phát sinh sau sắp xếp. HĐND tỉnh cũng tăng cường giám sát, khảo sát về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, tài sản công, đất đai và các chính sách liên quan đến đời sống người dân; chú trọng theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri.

Cử tri xã Liên Hương tham dự hội nghị

Trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 có 402 kiến nghị, trong đó 388 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Đến nay, 119 kiến nghị được giải quyết dứt điểm; 46 kiến nghị đang giải quyết; 5 kiến nghị sẽ giải quyết; 218 kiến nghị đã được giải trình, thông tin lại với cử tri.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12, xem xét 21 báo cáo thường kỳ và 27 dự thảo nghị quyết. Nội dung trọng tâm gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2027; sửa đổi, bổ sung quy định về bảng giá đất; điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở và các chính sách về giáo dục, y tế, nông nghiệp, an sinh xã hội.

Cử tri Ngô Trung Thành phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, các ngành chức năng trong việc tiếp thu, phối hợp xử lý kiến nghị của người dân khu vực Phước Thể. Theo cử tri, tại kỳ tiếp xúc trước, người dân đã nêu 2 kiến nghị liên quan đến con đường dẫn vào khu vực làng nghề Phước Thể. Sau khi tiếp nhận, HĐND tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng giải quyết dứt điểm các kiến nghị này.

Cử tri Võ Phước Hội, xã Liên Hương nêu ý kiến tại hội nghị

Về đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, cử tri cho biết nhiều người dân xã Liên Hương sống bằng nghề đi biển, đề nghị quan tâm cải tạo, nâng cấp cảng Liên Hương. Việc đầu tư cảng sẽ tạo thuận lợi cho ngư dân neo đậu tàu thuyền, vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế.

Cử tri cũng phản ánh tại khu vực bờ kè Phước Thể đã được quy hoạch nhưng hiện có một số hộ dân đến khu vực này lấn chiếm, xây dựng trên phần đất này, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Đồng chí Đặng Thiện Viên, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hương trả lời các kiến nghị của cử tri

Liên quan đến giao thông, cử tri kiến nghị mở điểm băng qua đường trên Quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực Phước Thể. Theo phản ánh, khoảng cách từ lối mở gần nhất đến khu vực sản xuất quá xa, gây khó khăn cho người dân. Đồng thời, cử tri đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng tại một số khu vực đông dân cư để thuận tiện đi lại vào ban đêm.

Đại biểu Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trả lời các kiến nghị của cử tri

Tại hội nghị, đại diện xã Liên Hương đã trả lời những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng trả lời các ý kiến của cử tri và ghi nhận ý kiến để tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.