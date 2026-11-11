Cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp hạ tầng, phát triển du lịch địa phương

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh tiếp thu và giải trình các kiến nghị của cử tri phường An Thắng.

Tại xã Tiên Phước, cử tri đã có 20 lượt ý kiến phát biểu, phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân. Trong đó, nổi lên là những vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định loại đất, bố trí tái định cư; đề nghị bố trí đất ở cho các hộ phải di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Cử tri cũng phản ánh tình trạng tranh chấp đất đai, những khó khăn trong quá trình giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị thành phố quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống mương thoát nước; kiểm tra, gia cố các công trình nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Các vấn đề về chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đối với người hoạt động ở cơ sở và việc cấp phát báo chí đến đảng viên cũng được cử tri kiến nghị xem xét. Đáng chú ý, cử tri đề xuất HĐND thành phố nghiên cứu ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch tại các xã miền núi, trung du phía Tây thành phố, tạo cơ chế khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn và các sản phẩm đặc trưng địa phương. Đồng thời, kiến nghị nghiên cứu tổ chức các hoạt động du lịch, phát triển chợ đêm gắn với sông Tiên, qua đó hình thành điểm nhấn thu hút du khách, tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, an sinh xã hội, sắp xếp đơn vị hành chính và đầu tư phát triển địa phương. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc cần tiếp tục xem xét, đại biểu đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, giải quyết theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Cử tri xã Núi Thành và Tam Hải phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và quá trình phát triển địa phương. Trong đó, về hạ tầng và môi trường, cử tri phản ánh tình trạng ngập nước tại một số khu dân cư do ảnh hưởng của các dự án đang triển khai; đề nghị quan tâm đầu tư hạ tầng nông thôn, hệ thống nước sạch sinh hoạt, xây dựng đê chống lũ và hoàn thiện hệ thống thoát nước tại thôn An Hải. Cử tri cũng đề nghị làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ công trình cầu Tam Giang; quy hoạch khu nghĩa địa tập trung tại khu vực phía Tây xã, nơi hiện có nhiều mồ mả; rà soát, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông và sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông bị hư hỏng, hoạt động không ổn định…

Cử tri xã Tiên Phước kiến nghị các nội dung tại hội nghị.

Cử tri phường An Thắng đã nêu 15 ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân. Trong đó, cử tri đề nghị sớm hoàn thiện việc trùng tu Tháp Bằng An nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương; quan tâm giải quyết những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính; thông tin cụ thể về kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng phương tiện giao thông né trạm thu phí, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; kiến nghị hướng dẫn điều chỉnh diện tích đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất mở đường nhằm bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục liên quan. Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, thay mặt Tổ đại biểu số 8 đã trực tiếp giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề cần thêm thời gian xem xét, Tổ đại biểu ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.