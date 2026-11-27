Đồng chí Hoàng Duy Chinh và các đại biểu Quốc hội tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hà Sỹ Huân, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, cử tri được thông tin về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những quyết sách của Quốc hội tại Kỳ họp, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề thực tiễn từ cơ sở như: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai, tạo thuận lợi cho người dân; tiếp tục rà soát vị trí việc làm, định mức biên chế bảo đảm phù hợp với đặc điểm địa bàn, quy mô dân số và yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn Nhà nước quan tâm đầu tư các đề án phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông vùng ATK.

Cử tri phát biểu tại Hội nghị.

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được đại diện các sở, ngành của tỉnh trao đổi, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đại biểu Quốc hội Hoàng Duy Chinh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri các xã vùng ATK. Theo đồng chí, các kiến nghị không chỉ phản ánh sát thực những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, mong muốn đóng góp vào sự phát triển của địa phương và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đối với vấn đề hạ tầng giao thông, đồng chí đề nghị tỉnh Thái Nguyên quan tâm đầu tư, tăng cường kết nối vùng ATK với các khu vực khác, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch lịch sử, văn hóa.

Đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh không gian hành chính mới sau hợp nhất đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng 15 phần quà đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các xã vùng ATK Định Hóa.