Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND thành phố.

Đại diện Tổ đại biểu số 4, Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội thông báo dự kiến những nội dung trong kỳ họp sắp tới. Ảnh: Thanh Hòa

Bày tỏ đồng tình với những kết quả thành phố đạt được trong năm 2026, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, 8 cử tri đại diện 5 phường đã phát biểu ý kiến, đề cập 15 nhóm vấn đề, tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở, quản lý an toàn thực phẩm…

Cử tri Nguyễn Văn Phú, Tổ trưởng Tổ dân phố số 19 (phường Đống Đa) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa

Quan tâm đến lộ trình triển khai vùng phát thải thấp, cử tri Nguyễn Huyền Kiêu (Tổ dân phố số 4, phường Ô Chợ Dừa) đề nghị thành phố có kế hoạch đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông công cộng, bãi đỗ xe, điểm trung chuyển, trạm sạc xe điện, đồng thời có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện.

Theo cử tri, đối với những địa bàn có mật độ dân cư cao, quỹ đất hạn chế, áp lực giao thông lớn, việc đầu tư hạ tầng cần đi trước lộ trình hạn chế phương tiện, bảo đảm mục tiêu giảm phát thải nhưng không gây xáo trộn lớn đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân.

Cùng quan tâm đến vấn đề giao thông, cử tri Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Chi bộ số 10 (phường Kim Liên) đề nghị thành phố rà soát tổng thể quy hoạch giao thông tĩnh tại các phường nội đô lịch sử; nghiên cứu đầu tư bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng; có cơ chế thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển hạ tầng giao thông, từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc, thiếu điểm đỗ xe.

Phản ánh những bất cập về thiết chế văn hóa cơ sở, cử tri Đỗ Tiến Quân, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 4 (phường Láng) cho biết, sau sắp xếp, toàn phường có 25 tổ dân phố. Quy mô dân số tăng, song nhiều tổ dân phố chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc có nhưng không đáp ứng nhu cầu thực tế. Khi tổ chức hội họp, sinh hoạt chi bộ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều tổ dân phố phải mượn hội trường trường học, trụ sở cơ quan, thậm chí nhà riêng của cán bộ.

Cử tri đề nghị thành phố rà soát quỹ đất công, trụ sở cơ quan, đơn vị dôi dư sau sắp xếp để nghiên cứu chuyển đổi công năng thành nhà sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Cử tri Tô Việt Bắc (phường Đống Đa) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa

Liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị, cử tri Vũ Xuân Độ, Trưởng ban Công tác Mặt trận (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thanh thải, hạ ngầm hệ thống dây điện, cáp viễn thông, đặc biệt tại các ngõ, ngách đông dân cư, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

Cử tri Nguyễn Văn Phú, Tổ trưởng Tổ dân phố số 19 (phường Đống Đa) đề nghị thành phố nghiên cứu chính sách thu nhập tăng thêm đối với viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, nhất là những đơn vị có nguồn thu hạn chế.

Trước sự phát triển nhanh chóng của loại hình kinh doanh đồ ăn chế biến sẵn qua mạng, cử tri Tô Việt Bắc (phường Đống Đa) đề nghị thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; làm rõ trách nhiệm của các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến trong việc xác minh thông tin người bán, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Đại biểu Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh: Thanh Hòa

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, đại biểu Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng trân trọng cảm ơn, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát với thực tiễn đời sống của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.