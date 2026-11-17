Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TT

Tại hội nghị, Tổ đại biểu thông tin về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch năm 2027 của thành phố. Tổ đại biểu cũng thông tin về kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri gửi trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XVII.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TT

Cử tri Bùi Công Hoan (phường Vĩnh Tuy) phản ánh tình trạng chồng lấn giữa quy hoạch mới và các quy hoạch đã được phê duyệt gây khó khăn cho người dân khi cải tạo, xây dựng nhà ở. Cử tri kiến nghị thành phố rà soát các quy hoạch, công khai những nội dung điều chỉnh và lộ trình thực hiện, đồng thời có đầu mối giải đáp kịp thời vướng mắc của người dân.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố Triệu Thị Ngọc cho biết, thành phố đang rà soát các nội dung chồng lấn. Mô hình công khai thông tin quy hoạch dự kiến vận hành từ năm 2027.

Cử tri phường Hai Bà Trưng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TT

Cử tri Đinh Văn Hoàng (phường Vĩnh Tuy) phản ánh tình trạng bụi từ công trường, vật liệu rơi vãi và nước rửa xe chảy ra đường ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cử tri kiến nghị tăng kiểm tra các công trường gần khu dân cư, yêu cầu đơn vị thi công tưới nước, lắp tường chắn bụi, che phủ vật liệu và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng tại các công trình lớn.

Đại biểu Triệu Thị Ngọc cho biết, từ đầu năm 2026, Sở Xây dựng đã kiểm tra 123 dự án. Người dân có thể gửi hình ảnh, video phản ánh vi phạm qua ứng dụng iHanoi để cơ quan chức năng xử lý.

Cử tri phường Hai Bà Trưng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TT

Đối với đề xuất của cử tri Nguyễn Chí Dũng (phường Bạch Mai) về việc sử dụng ô đất quy hoạch Nhà hát thành phố làm không gian công cộng gắn với Công viên Tuổi trẻ Võ Thị Sáu, đại biểu Triệu Thị Ngọc đề nghị UBND phường Bạch Mai nghiên cứu ý kiến cử tri trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết ô đất.

Cử tri Cát Văn Hỉ, Tổ trưởng tổ dân phố Đồng Nhân 5 (phường Hai Bà Trưng), phản ánh nhiều khu tập thể cũ đã xuống cấp, hệ thống điện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số khu nằm sâu trong ngõ hẹp, xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận. Cử tri đề nghị thành phố ưu tiên bổ sung trụ, họng nước tại các vị trí phù hợp, gắn đầu tư hạ tầng chữa cháy với lộ trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Phó Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố Lê Văn Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Văn Đức cho biết, thành phố đã hoàn thành đầu tư 653 trụ nước và 31 bể nước chữa cháy tại các quận nội thành cũ, đồng thời triển khai xây dựng thêm 196 trụ nước trong giai đoạn 2026-2027. Đến nay, 29 trong số 43 xã, phường có chung cư cũ đã lập khái toán kinh phí khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy, gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND thành phố bố trí ngân sách.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TT

Cử tri Nguyễn Trung Hiếu (phường Bạch Mai) cho biết, phường đang lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với ba khu tập thể Quỳnh Mai, Thanh Nhàn và Bách Khoa. Cử tri kiến nghị thành phố nghiên cứu cơ chế để nhà đầu tư tham gia ngay từ khâu lập quy hoạch. Về nội dung này, đại biểu Triệu Thị Ngọc cho biết, các chủ sở hữu có thể thống nhất đề xuất doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng cũng có thể mời nhà đầu tư tham gia theo danh mục dự án đã được phê duyệt để trình UBND thành phố quyết định sau khi đánh giá.

Tại hội nghị, cử tri Linh Văn Vĩnh (phường Hai Bà Trưng) kiến nghị tăng liên thông dữ liệu để giảm giấy tờ trùng lặp khi làm thủ tục hành chính. Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Văn Đức cho biết, thành phố sẽ đơn giản hóa giao diện dịch vụ công trực tuyến và duy trì hỗ trợ trực tiếp cho người cao tuổi.