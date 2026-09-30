Cử tri kiến nghị có giải pháp đồng bộ, căn cơ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Đáy

Sáng 29-9, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tại phường Chương Mỹ và các xã: Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất.

Tại hội nghị, cử tri xã Phú Nghĩa bày tỏ quan tâm đến việc sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai. Cử tri và nhân dân mong muốn, các quy định về đất đai phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan; giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và yêu cầu quản lý chặt chẽ, hiệu quả đất đai của Nhà nước.

Cử tri phường Chương Mỹ kiến nghị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 6, trong đó chú trọng các hạng mục trọng điểm, đặc biệt là khu vực cầu Mai Lĩnh.

Về lĩnh vực môi trường, cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm nghiên cứu, có giải pháp đồng bộ, căn cơ và lâu dài nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Đáy; xem xét quy hoạch, bố trí các điểm tập kết rác thải sinh hoạt phù hợp với thực tế…

Trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 6 và cầu Mai Lĩnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Tuấn cho biết, dự án sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027 và hoàn thành toàn bộ dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai dài 21,7km trong quý I-2027.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 9, đại biểu Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri 15 xã, phường để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.