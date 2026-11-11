Cử tri kiến nghị các vấn đề về chính sách cán bộ cơ sở, giáo dục và thuế

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thuộc đơn vị bầu cử số 26 gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu Lê Thị Phương thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Bày tỏ đồng tình với những kết quả mà tỉnh đạt được, cử tri các phường đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, giáo dục và quản lý thuế.

Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu điều chỉnh mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố và các chi hội đoàn thể phù hợp với quy mô địa bàn, khối lượng công việc sau sắp xếp; làm rõ đối tượng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cử tri phường Đông Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri cũng đề nghị bố trí kinh phí chi trả phụ cấp cho chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp xã; xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đối với các chức danh này và hướng dẫn, phê duyệt ngạch chuyên viên chính cho lãnh đạo UBND cấp xã theo quy định.

Đối với lĩnh vực giáo dục, cử tri phường Đông Sơn đề nghị UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét điều chuyển chính thức 10 giáo viên đang biệt phái tại Trường THCS Nguyễn Chích, nhằm ổn định đội ngũ, giúp giáo viên yên tâm công tác sau sắp xếp trường học.

Về lĩnh vực thuế, cử tri phường Đông Sơn và Đông Quang phản ánh tình trạng một số hộ đã nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng vẫn nhận được thông báo còn nợ thuế và tiền chậm nộp. Cử tri đề nghị cơ quan thuế rà soát, đối chiếu, điều chỉnh những sai lệch và xử lý các khoản chậm nộp không đúng quy định, tránh gây phiền hà cho người dân.

Đại biểu Nguyễn Quang Hải tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí đề nghị MTTQ các phường tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến của cử tri, gửi Tổ đại biểu HĐND tỉnh để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Tổ đại biểu sẽ phối hợp với các ngành chức năng nhằm sớm có phương án giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.