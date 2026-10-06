Cử tri kiến nghị các vấn đề về bồi thường đất, sửa chữa đường xuống cấp

Tham dự các buổi tiếp xúc có các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Quốc Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai; Văn Thúy Anh, chuyên viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và đại diện các sở, ban, ngành thành phố cùng lãnh đạo các địa phương.

Cử tri xã Hưng Phước nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Nguyễn Tấn

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 5 thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất. Đồng thời, các đại biểu lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng và vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống của người dân.

Cử tri các địa phương đã phản ánh nhiều vấn đề dân sinh, trong đó nổi lên là những vướng mắc trong công tác bồi thường, thu hồi đất tại các công trình, dự án; thủ tục sang tên, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; một số vụ việc tranh chấp dân sự chưa được giải quyết kịp thời.

Cử tri còn kiến nghị ngành chức năng quan tâm đầu tư, sửa chữa các tuyến đường giao thông xuống cấp cũng như các tuyến đường đã có quyết định đầu tư phải làm nhanh, tránh gây cản trở lưu thông cho người dân. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh việc thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở còn một số bất cập, nhất là tình trạng chưa đồng bộ, liên thông dữ liệu ở một số lĩnh vực, gây khó khăn cho người dân…

Cử tri phường Lộc Ninh kiến nghị các vấn đề quan tâm với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Nguyễn Tấn

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Dũng trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Nguyễn Tấn

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các sở, ngành và địa phương đã trực tiếp giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị chưa thể trả lời ngay, được Đoàn Đại biểu Quốc hội tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.

Qua tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tiếp tục nắm bắt những vấn đề từ cơ sở, góp phần chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.