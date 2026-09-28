Cử tri kiến nghị các nội dung về hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, phát triển hạ tầng đô thị

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 28/9, tại hội trường UBND phường Trần Phú, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Trần Phú, Thành Sen, Hà Huy Tập và các xã: Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thạch Khê, Cẩm Bình trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo cử tri các địa phương.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN Lê Thành Đông thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Giám đốc Sở KH&CN Lê Thành Đông thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào 20/11. Tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến có 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được trình Quốc hội xem xét thông qua. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu 2 dự án luật, xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Cử tri cũng tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Cử tri Lê Thị Phương Chi - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú nêu một số kiến nghị về chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân phố.

Cử tri kiến nghị một số nội dung quan trọng như: cần có chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội ngoài quỹ khoán phụ cấp; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế theo hướng xem xét chính sách đối với những người thôi đảm nhiệm chức danh do yêu cầu sắp xếp, kiện toàn nhưng không thuộc số lượng dôi dư; quan tâm chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã; rà soát, hoàn thiện chính sách đối với những người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu…

Cử tri Phạm Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập kiến nghị các nội dung liên quan đến khám sức khỏe định kỳ và các chương trình khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Công tác khám sức khỏe định kỳ và các chương trình khám sàng lọc miễn phí mặc dù đã được triển khai khá rộng rãi, song phần lớn mới thăm khám ban đầu, người dân chưa tiếp cận được các dịch vụ cận lâm sàng chuyên sâu. Quốc hội, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị, nâng cao cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thành Sen đề nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực phù hợp để đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Cử tri các địa phương cũng đề nghị Trung ương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, bảng giá đất và cơ chế điều chỉnh giá đất bảo đảm sát với giá trị thực tế; hoàn thiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB; có cơ chế giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Cử tri theo dõi hội nghị.

Đối với địa bàn đô thị, cử tri đề nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực phù hợp để đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Cần hoàn thiện các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất, đảm bảo vận hành thông suốt, liên thông dữ liệu giữa các cấp, các ngành, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo tỉnh cùng sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp thu, giải trình một số kiến nghị của cử tri.

Chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, hướng mạnh về cơ sở; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vấn đề phát sinh; tăng cường chia sẻ, đồng hành với cán bộ và Nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người có uy tín trong cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương phát triển ổn định, bền vững.

Đối với những kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.