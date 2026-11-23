Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Tại Kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên có 41 lượt phát biểu tại tổ và 7 lượt phát biểu tại hội trường, tập trung phản ánh những vấn đề thực tiễn, chuyển tải kiến nghị của cử tri địa phương.

Đại biểu và cử tri các xã, phường dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp, cử tri kiến nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết một số vấn đề dân sinh. Trong đó, cử tri đề nghị sửa chữa, nâng cấp đoạn đường Tố Hữu đã xuống cấp; khắc phục tình trạng sạt lở bờ kênh dẫn nước hồ Núi Cốc; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Khu đô thị Thành Nam (phường Quyết Thắng) để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Đối với lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị giao biên chế ổn định, phù hợp với quy mô trường, lớp; bổ sung nhân sự hỗ trợ giáo dục và có chính sách đãi ngộ phù hợp để giáo viên yên tâm công tác.

Cử tri cũng kiến nghị hướng dẫn cụ thể nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu của cơ sở giáo dục công lập, tháo gỡ vướng mắc trong hồ sơ tuyển dụng giáo viên. Đồng thời, xem xét bổ sung viên chức làm việc tại các trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã vào nhóm đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ.

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, đồng chí Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận những kiến nghị thẳng thắn, trách nhiệm và đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Hà Sỹ Huân tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với những nội dung cần thời gian xử lý, các cơ quan liên quan phải thông tin rõ tiến độ, kết quả để cử tri biết, theo dõi. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, qua đó cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để đại biểu Quốc hội tham gia xây dựng pháp luật, thực hiện giám sát và đề xuất các giải pháp phù hợp.