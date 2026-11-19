Các đại biểu Tổ số 16 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trực tiếp tại điểm cầu xã Hòa Phú. Ảnh: Kim Nhuệ

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trực tiếp tại xã Hòa Phú, kết nối trực tuyến với các xã, phường: Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú và Quảng Bị.

Tại hội nghị, các đại biểu thông tin về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027 và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ năm.

Tại điểm cầu phường Chương Mỹ, cử tri Đào Bá Hùng phản ánh, tỷ lệ người dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch mới đạt 49,96%. Mặc dù mặt bằng đoạn quốc lộ 6 đã được bàn giao nhưng đơn vị cấp nước chưa triển khai lắp đặt đường ống. Cử tri đề nghị thành phố đôn đốc đơn vị thi công sớm triển khai, tránh tình trạng quốc lộ 6 vừa hoàn thành lại phải đào lên để lắp đặt đường ống, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và việc đi lại của người dân.

Cử tri xã Hòa Phú Trịnh Thị Lan Anh kiến nghị thành phố tăng tỷ lệ ngân sách xã được hưởng. Ảnh: Kim Nhuệ

Cùng với vấn đề nước sạch, cử tri phản ánh dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 6 triển khai từ tháng 11-2024 nhưng tiến độ còn chậm, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Đối với vệ sinh môi trường, cần bố trí các điểm tập kết rác phù hợp, xử lý tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định.

Tại điểm cầu xã Hòa Phú, cử tri Phạm Minh Thức đề nghị thành phố thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực.

Cử tri Nguyễn Thị Luyên kiến nghị thành phố khảo sát, đầu tư tuyến bờ đê 71 từ đình Hội Triều qua thôn Phương Luật đến Khảm Lâm nhằm hạn chế ngập úng do lũ rừng ngang, bảo vệ sản xuất và đời sống người dân. Cử tri cũng đề nghị đầu tư tuyến đường kết nối từ chợ Sẽ Hồng Phong cũ ra đường 429; đẩy nhanh tu bổ các đình làng xuống cấp, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn.

Đề cập những vướng mắc trong quản lý đất đai, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Hòa Phú Cao Văn Mỹ cho biết, nhiều hộ đã thực hiện dồn điền đổi thửa nhưng chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do thiếu hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, quy trình.

Một số trường hợp đất giãn dân qua các thời kỳ cũng chưa được giải quyết. Trong khi đó, phòng chuyên môn phải đảm nhiệm 134 nhiệm vụ nhưng chỉ được giao 11 biên chế.

Cũng tại điểm cầu Hòa Phú, cử tri Trịnh Thị Lan Anh đề nghị thành phố xem xét tăng tỷ lệ ngân sách xã được hưởng từ các khoản thuế, tiền sử dụng đất; điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên từ năm 2027, bảo đảm kinh phí hoạt động giáo dục, sửa chữa trường học và đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Đại biểu HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa giải đáp ý kiến cử tri theo thẩm quyền. Ảnh: Kim Nhuệ

Với các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa đề nghị các địa phương quy hoạch rõ vùng sản xuất, tăng cường liên kết giữa các hộ nông dân, bảo đảm chất lượng, sản lượng và xây dựng thương hiệu để thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ ổn định.

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ hội ở cơ sở, bà Phạm Hải Hoa cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét điều chỉnh kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và phụ cấp cho chi hội trưởng, chi hội phó ở thôn; dự kiến trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2026, làm cơ sở bố trí ngân sách từ năm 2027.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Phú Nguyễn Nguyên Hùng, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 16 HĐND thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh: Kim Nhuệ

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Phú Nguyễn Nguyên Hùng, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 16 HĐND thành phố Hà Nội cho biết, với tình trạng chậm cấp nước sạch, Tổ đại biểu dự kiến giám sát tiến độ dự án vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12-2026. Về dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 6, thành phố đã chỉ đạo phấn đấu hoàn thành trong quý I-2027, Tổ đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát.

Với kiến nghị đầu tư các tuyến giao thông, xây dựng nhà văn hóa, tháo gỡ vướng mắc về đất đai và ngân sách cấp xã, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của cơ sở tại kỳ họp HĐND thành phố.