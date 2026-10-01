Cử tri hiến kế kết nối vùng sản xuất, tạo động lực phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Cà Mau, lắng nghe ý kiến cử tri. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Đầu tư khai thác không gian phát triển kinh tế biển

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Lộc, trực tuyến đến các xã Nguyễn Phích, xã Khánh Lâm, các cử tri đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến tình hình sản xuất nông nghiệp, trong đó trọng tâm là nuôi trồng thủy hải sản, biến đổi khí hậu, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, vấn đề quảng cáo, bán hàng giả, kém chất lượng trên mạng xã hội…

Cử tri xã Tân Lộc đóng góp ý kiến trước Kỳ họp lần thứ hai, Quốc hội Khóa XVI. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Cử tri Nguyễn Minh Diệp xã Tân Lộc cho biết: Hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, người dân trên địa bàn đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động cơ sở ở các khóm, ấp trên địa bàn hiện còn gặp một số khó khăn nhất định như cơ sở vật chất xuống cấp, không có hệ thống máy vi tính. Cử tri đề xuất Quốc hội có chính sách quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng tại trụ sở các khóm, ấp, nhất là trang bị hệ thống máy vi tính để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cán bộ không chuyên trách.

Cử tri Nguyễn Kim Cương, xã Khánh Lâm cho hay, mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp không gian phát triển của địa phương được mở rộng, nhất là đối với xã Khánh Lâm - nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế biển; đồng thời kiến nghị với Quốc hội quan tâm nghiên cứu và ban hành cơ chế chính sách đặc thù về quy hoạch, đầu tư khai thác không gian phát triển kinh tế biển.

Về vấn đề phát triển hạ tầng giao thông ở địa phương, cử tri Trần Quy, xã Nguyễn Phích chia sẻ, xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp, song kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ. Cử tri kiến nghị với tỉnh, Quốc hội quan tâm nâng cấp hạ tầng cầu, đường giao thông kết nối từ các tuyến Quốc lộ vào địa bàn xã để phục vụ việc trao đổi mua bán hàng hóa của người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri; đồng thời khẳng định các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển tới Quốc hội tại Kỳ họp sắp tới nhằm tìm giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy Cà Mau phát triển bền vững.

Tăng cường liên kết giữa các vùng sản xuất

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long - đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri tại xã Nhị Trường. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Tại các buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, nhiều ý kiến đề nghị ưu tiên nâng cấp giao thông nông thôn, nhất là những tuyến đường xuống cấp. Cử tri xã Thạnh Phong kiến nghị nâng cấp Quốc lộ 57, đầu tư hệ thống điện và giao thông nông thôn; cử tri xã Hương Mỹ phản ánh tình trạng ngập nước gây thiệt hại sản xuất, đời sống, đồng thời đề nghị xử lý sạt lở bờ sông Cổ Chiên.

Trong sản xuất nông nghiệp, cử tri kiến nghị ổn định giá nông sản, kiểm soát chi phí vật tư đầu vào, định hướng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp. Các vấn đề đất đai, quy hoạch cũng được quan tâm, trong đó có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nuôi thủy sản, điều chỉnh bảng giá đất sát thực tế và tháo gỡ vướng mắc do quy hoạch kéo dài.

Ở lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị tăng cường nhân lực, trang thiết bị, bảo đảm thuốc, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời mở rộng hoạt động chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế. Về giáo dục, cử tri xã Hương Mỹ và xã Long Hồ phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học; đề nghị tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

Đối với an sinh xã hội, cử tri kiến nghị thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, xem xét giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi và quan tâm chính sách đối với cán bộ cơ sở, người nghỉ công tác.

Cử tri Nguyễn Văn Phước, xã Tiểu Cần nêu ý kiến với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Cử tri Nguyễn Văn Phước, xã Tiểu Cần phản ánh quy định thanh toán qua ngân hàng đối với giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên gây khó khăn cho thành viên hợp tác xã khi mua bán nông sản, nhất là người lớn tuổi và đồng bào Khmer ở nông thôn; kiến nghị có lộ trình phù hợp, đồng thời sớm hướng dẫn triển khai các chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ liên kết sản xuất, đơn giản hóa thủ tục và xem xét mở rộng vùng liên kết nguyên liệu giữa các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết, tỉnh đang điều chỉnh quy hoạch, định hướng tổ chức các vùng trồng, vùng nuôi phù hợp, hình thành vùng nguyên liệu đủ lớn để thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến và liên kết tiêu thụ. Các địa phương cần phát huy vai trò hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng cường liên kết giữa các vùng sản xuất nhằm khắc phục tình trạng manh mún, tạo nguồn nguyên liệu ổn định.

Về đầu tư hạ tầng, ông Trần Văn Lâu yêu cầu các địa phương xác định những tuyến đường có vai trò kết nối vùng sản xuất, tạo động lực phát triển để tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Việc phát triển cụm công nghiệp cũng cần gắn với điều kiện giao thông, điện, nước và khả năng cung ứng nguyên liệu, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đối với kiến nghị liên quan đến giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu, chi phí sản xuất, Bí thư Tỉnh ủy cho biết nhiều mặt hàng chịu tác động từ diễn biến thị trường thế giới, địa phương chủ yếu thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm; các chính sách điều tiết giá thuộc thẩm quyền Trung ương. Những kiến nghị về chính sách đối với người có công và các nhóm đối tượng khác sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền các cấp chủ động giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền, kịp thời chuyển những vấn đề vượt thẩm quyền đến cơ quan chức năng; đồng thời giải thích rõ các nội dung chưa thể giải quyết để người dân hiểu, đồng thuận. Ông mong muốn người dân tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, Nhà nước và doanh nghiệp

Tại buổi tiếp xúc xử tri xã Tân Phú và xã Cầu Khởi (Tây Ninh), cử tri tập trung kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất như quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư giao thông nông thôn, thủy lợi; bảo đảm an toàn thực phẩm; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và quản lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại xã Tân Phú, cử tri To Hết, dân tộc Khmer, ấp Tân Châu, xã Tân Phú kiến nghị các cấp quan tâm tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo cử tri, hồ sơ đất đai của gia đình liên quan đến giấy tờ của ông bà đã được thực hiện từ năm 2015 nhưng đến nay chưa hoàn tất do thông tin về người thân đã qua đời không đầy đủ, gây khó khăn trong xác lập hồ sơ.

Cử tri Nguyễn Văn Mỹ (70 tuổi), ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, đề nghị tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm và công khai kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Tại xã Cầu Khởi, cử tri Nguyễn Văn Mỹ, 70 tuổi, ấp Khởi Hà kiến nghị Quốc hội quan tâm tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát thực phẩm giả, thực phẩm không bảo đảm chất lượng và hóa chất sử dụng trong sản xuất nông nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cử tri cũng đề nghị trong quá trình triển khai các dự án, quy hoạch phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân; việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cần tương xứng, phù hợp, bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân sau khi bị thu hồi đất.

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đề nghị chính quyền địa phương tập trung rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các kiến nghị liên quan đất đai, giao thông nông thôn và thủy lợi; rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư các tuyến giao thông nông thôn chưa được cứng hóa, trong đó ưu tiên khu vực còn khó khăn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Đối với tuyến kênh thủy lợi, địa phương tăng cường phối hợp ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, khảo sát toàn bộ hệ thống kênh tưới, tiêu trên địa bàn, đánh giá hiệu quả, xây dựng kế hoạch nạo vét, sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh cần thiết. Những tuyến không còn phù hợp với nhu cầu sản xuất cần nghiên cứu phương án chuyển đổi hoặc xử lý phù hợp, tránh lãng phí đất đai, tài nguyên. Liên quan đến vấn đề đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh khẳng định chính sách phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; quá trình triển khai cần thực hiện đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, Nhà nước và doanh nghiệp.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh ghi nhận, tổng hợp, nghiên cứu để phản ánh đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời làm cơ sở trong quá trình tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.