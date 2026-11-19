Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các đại biểu Tổ đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri các phường An Phong, An Dương, An Hải. (Ảnh: THANH ĐÀM)

Ở khu vực đô thị, vấn đề được cử tri phản ánh nhiều là tình trạng hạ tầng giao thông, thoát nước và công trình công cộng xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.

Ở khu vực nông thôn, cử tri nhiều xã đề nghị bố trí kinh phí nâng cấp đường dân sinh, đường phục vụ sản xuất và hệ thống thủy lợi; cùng với việc đẩy nhanh tiến độ những công trình giao thông, thủy lợi cần tăng cường giám sát chất lượng thi công.

Những vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục được cử tri quan tâm.

Chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cũng là vấn đề được cử tri nhiều địa phương đề cập. Cử tri đề nghị điều chỉnh phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách, bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn sau sáp nhập do khối lượng công việc và địa bàn phụ trách tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Cử tri cũng kiến nghị hỗ trợ bảo hiểm xã hội, kinh phí hoạt động cho các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đề nghị làm rõ cách tính mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố trong mức phụ cấp hằng tháng.

Tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tại nhiều trường chưa đáp ứng yêu cầu sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng được cử tri đề cập; cử tri đề nghị bổ sung giáo viên, quan tâm chế độ đối với Tổng phụ trách Đội, nhân viên phục vụ trường học, đồng thời đầu tư phòng học, phòng chức năng tại những địa bàn còn khó khăn.

Qua tiếp xúc, cử tri Hải Phòng kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề dân sinh. (Ảnh: THANH ĐÀM)

Cử tri nhiều địa phương cũng đề nghị thành phố sớm có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, trong đó có kiến nghị quy hoạch khu xử lý rác tập trung, ứng dụng công nghệ phù hợp, hạn chế tình trạng rác tồn đọng và ảnh hưởng đến môi trường, dân sinh.

Ngoài ra, cử tri các địa phương đề nghị thành phố quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và thiết chế văn hóa, thể thao tại khu vực tập trung đông lao động; hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Đáng chú ý là cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn do điều kiện địa lý cách trở, thời tiết khắc nghiệt, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm; cam kết tổng hợp đầy đủ các ý kiến cử tri nêu để báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm; đồng thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.