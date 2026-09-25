Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị nhiều nội dung phát sinh từ thực tiễn ở cơ sở

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc.

Sáng 25/9, tại hội trường UBND xã Kỳ Thượng, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri các địa phương: Kỳ Lạc, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Kỳ Hoa, Kỳ Văn, Kỳ Thượng trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Các đại biểu: Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI; Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Đại biểu Quốc hội Lê Thành Đông thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Lê Thành Đông thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Theo đó, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào 20/11. Tại kỳ họp thứ 2, dự kiến có 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được trình Quốc hội xem xét thông qua. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu 2 dự án luật, xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Cử tri Ngô Văn Mến (xã Kỳ Thượng) kiến nghị các chế độ chính sách tiền lương phù hợp cho đội ngũ cán bộ cấp xã sau vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của đất nước và tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Cử tri cũng tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Cùng đó, cử tri đã kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan đến thực tiễn tại cơ sở như: vấn đề thiếu hụt đội ngũ cán bộ cấp xã sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm chế độ chính sách tiền lương phù hợp cho đội ngũ cán bộ cấp xã; sắp xếp các tổ chức hội quần chúng tinh gọn gắn với bố trí nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động; rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống các phần mềm phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính...

Cử tri Nguyễn Anh Ngọc (xã Kỳ Lạc) kiến nghị Quốc hội cần có thêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các xã vùng sâu, vùng xa để phát triển sản xuất.

Cử tri mong muốn, Quốc hội tiếp tục có các cơ chế, chính sách hỗ trợ trong xây dựng cơ sở hạ tầng, khoa học - kỹ thuật trong phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; có các giải pháp quyết liệt trong chống biến đổi khí hậu; có chính sách bố trí đội ngũ bác sĩ về công tác tại các trạm y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Y tế Mai Lê Thuộc giải trình thêm một số nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành cũng đã giải trình một số nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh trên các lĩnh vực như: chế độ chính sách tiền lương, bố trí đội ngũ cán bộ; chính sách phát triển nông nghiệp, y tế...

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tiếp thu, giải trình.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.