Cử tri Hà Nội kỳ vọng vào đột phá thể chế, công nghệ tạo động lực tăng trưởng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngoài ra còn thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Với 25 ý kiến phát biểu, 2 ý kiến tranh luận cùng phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chương trình làm việc của Quốc hội chiều 30/10 nhận được đánh giá cao của cử tri Hà Nội về chất lượng nội dung và sự thẳng thắn, nghiêm túc của các đại biểu.

Để thể chế trở thành động lực phát triển

Theo dõi phần phát biểu của Đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (thành phố Hải Phòng) được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, cử tri Đặng Minh Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần tiếp vận hàng hóa DMH (phường Đông Ngạc, Hà Nội) bày tỏ đồng tình với ý kiến của đại biểu về yêu cầu đưa thể chế thực sự trở thành động lực phát triển. Theo cử tri Đặng Minh Hiếu, đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực, bởi chất lượng thể chế không chỉ thể hiện ở hệ thống văn bản pháp luật mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Ông Đặng Minh Hiếu cho rằng, thời gian qua, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật đã được quan tâm triển khai. Tuy nhiên, điều người dân và doanh nghiệp mong đợi là những thay đổi này phải thực sự tháo gỡ được các thủ tục rườm rà, những quy định chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các lĩnh vực, cơ quan quản lý. Trong thực tế có những công việc, dự án phải thực hiện qua nhiều khâu, liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau; chỉ một quy định chưa rõ ràng hoặc thiếu sự phối hợp cũng có thể khiến quá trình giải quyết kéo dài, phát sinh thêm thời gian và chi phí.

Đồng tình với đề xuất rà soát pháp luật theo các chuỗi quan hệ liên ngành, ông Đặng Minh Hiếu cho rằng đây là cách tiếp cận cần thiết để xử lý những bất cập từ gốc, thay vì chỉ sửa đổi từng quy định riêng lẻ. Cùng với đó, pháp luật cần theo kịp sự phát triển của khoa học, công nghệ và các mô hình kinh doanh mới, vừa tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

“Một chính sách dù được xây dựng với mục tiêu tốt nhưng nếu thiếu hướng dẫn cụ thể, thiếu nguồn lực hoặc sự phối hợp đồng bộ thì hiệu quả mang lại sẽ không như kỳ vọng. Vì vậy, việc phân cấp, phân quyền cần gắn với bảo đảm điều kiện thực hiện; đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, đánh giá bằng những kết quả cụ thể, lấy mức độ thuận lợi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng”, ông Đặng Minh Hiếu chia sẻ.

Công tác đối ngoại

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Phạm Nam Tiến phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đối với nội dung thảo luận của Đại biểu Quốc hội Phạm Nam Tiến (tỉnh Lâm Đồng), cử tri Nguyễn Linh Thái, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo mỹ thuật Anh Quân (phường Phú Thượng, Hà Nội) cho rằng, đại biểu đề cập vấn đề “công tác đối ngoại của đất nước đang đi đầu trong việc thu hút nguồn lực, công nghệ, mở rộng thị trường, giải tỏa các áp lực bên ngoài, tạo thế và lực mới để kinh tế nước nhà đạt mức tăng trưởng mạnh” thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đồng tình với phân tích của đại biểu về tình hình và thành tựu đối ngoại năm 2026, một số giải pháp trọng tâm về ngoại giao, hội nhập góp phần đưa tăng trưởng kinh tế cán mốc 2 chữ số vào năm 2027, cử tri Nguyễn Linh Thái dành sự quan tâm hơn cả vào giải pháp đột phá ngoại giao công nghệ, mở đường cho mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.

“Tôi cho rằng ngoại giao công nghệ cần được triển khai theo hướng thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, không chỉ dừng lại ở việc mở rộng hợp tác mà quan trọng là đưa được công nghệ tiên tiến, tri thức và kinh nghiệm quản trị quốc tế về phục vụ phát triển trong nước; qua đó, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, cử tri Nguyễn Linh Thái chia sẻ.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Lan phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đánh giá cao tầm nhìn dài hạn trong đề xuất của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan (Hà Nội), cử tri Nguyễn Đức Sán (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho rằng đây là cách tiếp cận mới, thể hiện tư duy chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp từ dựa chủ yếu vào sản lượng sang nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và giá trị gia tăng. Theo đó, thay vì chỉ tập trung tháo gỡ những khó khăn trước mắt về nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất hay thị trường tiêu thụ, đại biểu đã đặt ra vấn đề có ý nghĩa chiến lược hơn: làm chủ công nghệ lõi để tạo nền tảng cho sự phát triển của nông nghiệp trong nhiều thập niên tới.

“Đây là tư duy không chỉ nhìn vào lợi thế và kết quả sản xuất hiện tại mà còn chủ động chuẩn bị năng lực cạnh tranh cho tương lai, khi công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo ngày càng quyết định vị thế của mỗi quốc gia. Nếu được đầu tư đúng hướng và có cơ chế thúc đẩy phù hợp, công nghệ sinh học tổng hợp có thể giúp Việt Nam từng bước chuyển từ một quốc gia xuất khẩu nông sản sang quốc gia có năng lực nghiên cứu, phát triển và xuất khẩu công nghệ nông nghiệp”, cử tri Nguyễn Đức Sán cho biết.