Cử tri gửi gắm nhiều kiến nghị thiết thực về đời sống và sản xuất

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được xem video về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; thông tin dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Tiếp đó, cử tri có nhiều ý kiến kiến nghị gửi gắm đến ĐBQH tỉnh.

KIẾN NGHỊ VỀ CHẾ ĐỘ CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Thạnh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, chính sách an sinh xã hội, sản xuất nông nghiệp và y tế.

Trong đó, vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là chế độ, chính sách đối với lực lượng hoạt động không chuyên trách ở ấp, ấp đội trưởng và Tổ nhân dân tự quản, lực lượng an ninh cơ sở. Cử tri cho rằng, khối lượng công việc của ấp đội trưởng và lực lượng dân quân tự vệ ngày càng nhiều, trong khi mức hỗ trợ còn thấp. Cử tri đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ đối với ấp đội trưởng từ hệ số 1,0 lên khoảng 1,5 - 2,0, tạo điều kiện để lực lượng này yên tâm công tác.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ngoài ra, cử tri đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục mở rộng các chương trình cho vay ưu đãi, nhất là vốn phục vụ chăn nuôi, phát triển sản xuất và xây dựng, sửa chữa nhà ở; đồng thời quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách.

Trao đổi về các ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Nguyễn Văn Hải, cho biết địa phương đang thực hiện chế độ chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đội trưởng, dân quân theo quy định. Tuy nhiên, do lực lượng này đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ tại địa bàn, địa phương kiến nghị ĐBQH tỉnh quan tâm kiến nghị các cơ quan trung ương, tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ để phù hợp hơn với khối lượng công việc thực tế. Ngoài ra, các vấn đề khác cũng được lãnh đạo địa phương và các ngành liên quan trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Huỳnh Văn Ngon, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương đến các bộ, ngành và có ý kiến tại các diễn đàn Quốc hội; đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, Đoàn sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.

KIẾN NGHỊ CÓ GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH GIÁ CẢ VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Mỹ Hiệp kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế địa phương. Về giá cả các mặt hàng thiết yếu, cử tri đề nghị có giải pháp kiểm soát giá xăng dầu nhằm giảm áp lực chi phí đối với người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời kiến nghị kiểm soát việc tăng giá điện, nước, bảo đảm mức giá phù hợp với đời sống người dân.

Đại biểu Đỗ Thị Thu Thảo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cử tri đề nghị quan tâm hỗ trợ xây dựng vùng trồng, kết nối tiêu thụ và đẩy mạnh chế biến nông sản để người dân yên tâm sản xuất.

Trao đổi về giá xăng dầu, Đại biểu Lê Trung Quân thông tin một số giải pháp về giảm thuế nhập khẩu đã được triển khai nhằm giảm áp lực giá bán xăng dầu thời gian qua; đồng thời ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Đối với kiến nghị liên quan đến sản xuất nông nghiệp, đại biểu Lê Trung Quân cho rằng cần xây dựng vùng nguyên liệu với quy mô phù hợp, gắn với năng lực của cơ sở chế biến và khả năng tiêu thụ trước khi mở rộng. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn cũng là giải pháp thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo việc làm và hỗ trợ chế biến, tiêu thụ nông sản.

Cùng trao đổi về nội dung này, đại biểu Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh, để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, gắn với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ, người sản xuất cần bảo đảm chất lượng, tuân thủ các tiêu chuẩn và duy trì sản lượng đáp ứng yêu cầu liên kết. Đây là cơ sở hình thành mối quan hệ hợp tác bền vững giữa người dân và doanh nghiệp.

Cử tri nêu ý kiến kiến nghị.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để các thành viên yên tâm công tác, bám sát địa bàn. Về đầu tư công và hạ tầng giao thông, cử tri kiến nghị tăng cường giám sát các công trình sử dụng vốn đầu tư công nhằm tránh thất thoát, bảo đảm chất lượng. Liên quan đến bảo vệ sức khỏe người dân, cử tri đề nghị tăng cường quản lý, kiểm soát quảng cáo thực phẩm chức năng trên mạng xã hội…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

KIẾN NGHỊ NHIỀU VẤN ĐỀ DÂN SINH

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Lấp Vò bày tỏ sự tin tưởng và phấn khởi trước những quyết sách quan trọng của Quốc hội liên quan phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy và công tác an sinh xã hội. Cử tri cũng có nhiều ý kiến kiến nghị chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; xây dựng đời sống văn hóa, giáo dục. Cùng với đó, kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ cho cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến; chế độ bồi thường đất đai; tình trạng phân bón giả, kém chất lượng; quan tâm cơ sở khám, chữa bệnh cho Nhân dân; khám sức khỏe toàn dân;...

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ngoài ra, cử tri xã Lấp Vò cũng kiến nghị quan tâm hỗ trợ thêm chế độ bảo hiểm y tế; thực hiện kiểm kê, phân loại tài sản dôi dư sau sáp nhập; sửa chữa, khắc phục hệ thống giao thông xuống cấp, đầu tư hệ thống giao thông kết nối; bảo vệ môi trường nông thôn…

Các kiến nghị của cử tri được các ĐBQH và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Cử tri xã Lấp Vò quan tâm nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Phạm Văn Hòa, trao đổi, làm rõ những kiến nghị và thắc mắc của cử tri; thông tin những vấn đề mà cử tri quan tâm; đồng thời, ghi nhận đầy đủ các nội dung kiến nghị của cử tri, từ đó trình Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết…