Cử tri gửi gắm kỳ vọng trước thềm Kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau cuối năm 2026

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Hoàng Vũ và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường An Xuyên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Hoàng Vũ (giữa) và các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến của cử tri phường An Xuyên.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp chuyên đề thứ 5 và thứ 6; đồng thời thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) sắp diễn ra và Kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2026).

Cử tri Phạm Minh Trận (phường An Xuyên) đánh giá cao những chuyển biến của bộ máy hành chính công sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời kiến nghị các vấn đề dân sinh.

Cử tri phường An Xuyên bày tỏ sự phấn khởi, cho rằng từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kinh tế - xã hội và đời sống người dân ngày càng phát triển; nền hành chính phục vụ Nhân dân có nhiều tiến bộ, tạo được sự hài lòng trong xã hội.

Đặc biệt, nhiều chính sách mới do HĐND tỉnh quyết nghị đã đi vào cuộc sống và mang lại niềm vui cho người dân như chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh và hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ mầm non.

Cử tri Diệp Sa Rươl (Khóm 10, phường An Xuyên) kiến nghị việc đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Dịp này, cử tri phường An Xuyên gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đến các đại biểu HĐND tỉnh.

Theo đó, cử tri kiến nghị mở rộng lộ giao thông nông thôn phục vụ phát triển kinh tế; tập trung nguồn lực đầu tư các vùng kinh tế trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm cho lao động.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện 1.200 gường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; các cấp, các ngành quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai…

Cử tri cũng kỳ vọng trong các kỳ họp tới, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục ban hành nhiều chính sách mang tầm chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Hoàng Vũ thông tin đến cử tri về những định hướng đầu tư chiến lược của Trung ương và của tỉnh nhằm đưa Cà Mau phát triển nhanh, toàn diện.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Gành Hào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng đề nghị xã Gành Hào thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các ngành chức năng, chính quyền tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh, trật tự vào ban đêm và tình trạng trộm cắp thiết bị điện; tăng cường giám sát đối với công ty chế biến bột cá và thuỷ sản gây mùi hôi kéo dài, ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống sinh hoạt của người dân.

Cử tri Phan Văn Đạm (Ấp 1, xã Gành Hào) kiến nghị vấn đề liên quan tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Cử tri Trịnh Ngọc Hiếu (Ấp 2, xã Gành Hào) phản ánh tình trạng kênh Rạch Dược bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ngoài ra, cử tri xã Gành Hào còn kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông nông thôn, lập lại trật tự vỉa hè, xem xét điều chỉnh hướng quy hoạch đường ven biển (đoạn Hiệp Thành - Gành Hào) nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống khoảng 200 hộ dân; đồng thời có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức tự quản tại ấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Gành Hào, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh, đề nghị UBND xã khẩn trương ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng vỉa hè; khắc phục ngay việc mất điện chiếu sáng công cộng tại tuyến đường Lê Thị Riêng và ngã ba Mũi Dùi.

* Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh tiếp xúc trực tiếp cử tri xã Vĩnh Lộc, kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Xã Hồng Dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 2 xã Vĩnh Lộc và Hồng Dân.

Sau khi thông tin về tình hình hoạt động của HĐND tỉnh và những nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 8, các đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri liên quan đến đời sống và sản xuất.

Trong đó, nhiều ý kiến quan tâm đến việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người công tác ở ấp nghỉ việc do sắp xếp ấp; quy định về thời gian cho học sinh mượn - trả sách giáo khoa trong thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa.

Cử tri Nguyễn Minh Cảnh (ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc) kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn.

Cử tri đồng thời kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô phòng học tại Trường Tiểu học Ngan Dừa; nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, khắc phục tình trạng ngập vào mùa nước nổi.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Xã Hồng Dân Hà Tấn Linh ghi nhận các kiến nghị của cử tri địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện chính quyền địa phương và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, trao đổi và trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, phối hợp với các ngành chuyên môn giải quyết, các đại biểu ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định./.