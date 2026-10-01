Cử tri gửi gắm kiến nghị trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI

* Tham dự buổi tiếp xúc hơn 160 cử tri xã Châu Thới có các đại biểu Quốc hội: Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry và ​Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân tiếp xúc cử tri xã Châu Thới.

​Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp; đồng thời thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến đại biểu Quốc hội, cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho cán bộ ấp; vấn đề quảng cáo, bán hàng giả, kém chất lượng tràn lan, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân, đề nghị ngành chức năng kiểm soát, quản lý chặt hơn nữa trong thời gian tới.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng giá lúa thấp, không ổn định, kiến nghị Chính phủ, ngành chức năng có giải pháp hỗ trợ bà con nông dân; tình trạng cầu, đường giao thông nông thôn xuống cấp, gây khó khăn đi lại.

Cử tri Ngô Minh Hà (ấp Nam Hưng) kiến nghị chế độ, chính sách cho cán bộ ở ấp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau ghi nhận, tiếp thu ý kiến và tổng hợp, chuyển các kiến nghị chính đáng của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Các đại biểu Quốc hội: Lương Văn Anh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tiếp xúc cử tri 3 xã: Tân Thuận, Quách Phẩm và Đất Mũi.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND xã Tân Thuận và kết nối trực tuyến đến xã Quách Phẩm, xã Đất Mũi.

Đại biểu Lương Văn Anh, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tại kỳ họp.

Cử tri xã Tân Thuận kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất thuỷ sản và hạ tầng. Trong đó, đề xuất rút ngắn thời gian cải tạo ao nuôi tôm từ 60 ngày xuống còn 30-45 ngày; sớm quy hoạch khu nuôi tôm công nghệ cao tập trung, hạn chế ảnh hưởng đến các hộ nuôi quảng canh; đầu tư lưới điện quốc gia cho các khu vực còn khó khăn về điện, như tuyến Kinh 6, ấp Tân Hiệp Lợi.

Cử tri Lữ Trường Ril, ấp Tân Lập, xã Tân Thuận, kiến nghị chế độ hỗ trợ đối với trường hợp có bằng đại học đang công tác tại ấp.

Cử tri xã Quách Phẩm đề nghị tiếp tục nâng cấp, phát triển hạ tầng điện lưới; sớm trang bị máy vi tính và đường truyền Internet cho các ấp, phục vụ công tác tại cơ sở.

Cử tri xã Đất Mũi phản ánh tình trạng sạt lở bờ biển, bồi lắng cửa biển gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào; đồng thời kiến nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trực tiếp giải trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đại diện Sở Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri 3 xã về đầu tư xây dựng giao thông nông thôn.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Nguyễn Phương Bắc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri;

đồng thời tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Nguyễn Phương Bắc trao đổi, trả lời một số ý kiến của cử tri về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.