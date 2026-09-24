Cử tri Gia Hiệp kiến nghị về bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Hội nghị do ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì.

Ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh (bên trái) và ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (bên phải) chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Thị Hạnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo, đông đảo cử tri xã Gia Hiệp.

Tại hội nghị, cử tri xã Gia Hiệp nêu nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và hạ tầng địa phương. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương nhận được nhiều ý kiến.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Thị Hạnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị

Cử tri Nguyễn Tiến Triển cho rằng quá trình triển khai dự án còn một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, trong đó có vấn đề giá bồi thường đất. Theo ông Triển, việc thẩm định giá còn có khoảng cách so với giá thị trường, đề nghị Đoàn ĐBQH quan tâm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại giá bồi thường.

Lãnh đạo xã Gia Hiệp tham dự hội nghị

Cử tri Nguyễn Thị Sắt đề nghị cơ quan chức năng công khai các quy hoạch, hướng tuyến và chứng thư thẩm định giá để người dân có cơ sở theo dõi, giám sát.

Cử tri Trần Anh Tuấn, thôn 2, đề nghị làm rõ cách xác định đất thuộc khu vực 2, khu vực 3 để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ. Theo ông Tuấn, việc xác định đất trong và ngoài khu dân cư cần được thực hiện công khai, rõ ràng, bảo đảm quyền lợi của người dân bị thu hồi đất.

Cử tri Trần Anh Tuấn, thôn 2, xã Gia Hiệp kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 24/9

Ngoài ra, cử tri kiến nghị về tình trạng một số tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại; đồng thời đề nghị quan tâm giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định.

Trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền, ông Nhữ Văn Học, Chủ tịch UBND xã Gia Hiệp, cho biết Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đi qua địa bàn xã khoảng 8,3 km, ảnh hưởng đến 344 hộ dân. Đến nay, khoảng 80% số hộ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Cử tri Nguyễn Tiến Triển kiến nghị các nội dung liên quan tới nội dung kiểm đếm điểm giao cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Đối với các nội dung cử tri quan tâm như: xác định đất trong và ngoài khu dân cư, kiểm đếm đất tại khu vực nút giao và một số vấn đề liên quan đến hồ sơ, thủ tục, lãnh đạo xã đã trực tiếp trao đổi, giải thích.

Những nội dung còn vướng mắc hoặc chưa rõ về pháp lý sẽ được xã tổng hợp, gửi Đoàn ĐBQH để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Cử tri xã Gia Hiệp dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI

Tiếp thu ý kiến cử tri, ông Đặng Đức Hiệp đánh giá các kiến nghị, nhất là những vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, là những nội dung người dân quan tâm và cần được làm rõ.

Ông Nhữ Văn Học, Chủ tịch UBND xã Gia Hiệp trả lời ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền

Ông Hiệp đề nghị các sở, ngành, địa phương tập hợp đầy đủ ý kiến, rà soát từng nội dung để trả lời cử tri, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đối với những vấn đề cần làm rõ, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để trao đổi sâu hơn.

Ông Đặng Đức Hiệp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình các ý kiến cử tri xã Gia Hiệp sáng 24/9

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng sẽ tổng hợp các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương để phản ánh tại Quốc hội; đồng thời đề nghị cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, qua đó kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị