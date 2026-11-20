Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Kiên

Dự hội nghị có các đại biểu HĐND thành phố thuộc Tổ đại biểu số 7, gồm: Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Kim Vân, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội; ông Võ Đăng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng

Đại biểu HĐND thành phố đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố; báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND thành phố.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Vân, báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ảnh: Huy Kiên

Các cử tri đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của thành phố trong triển khai các dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và giải quyết các điểm nghẽn dân sinh; đồng thời kiến nghị thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng, tái định cư và xử lý những tồn tại tại các khu chung cư.

Cụ thể, cử tri Nguyễn Đắc Chức (phường Khương Đình) kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 2,5, bảo đảm thi công đồng bộ toàn tuyến; sớm có phương án tổ chức giao thông hợp lý tại nút giao Vành đai 2,5 và đường Nguyễn Trãi, hạn chế ùn tắc.

Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Huy Kiên

Cử tri Nguyễn Văn Hải (phường Phương Liệt) kiến nghị thành phố công khai kế hoạch, thời gian bàn giao nhà, đất tái định cư cho các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trục không gian quốc lộ 1A; sớm công bố quy hoạch các điểm ga tàu điện ngầm trên tuyến đường Vành đai 2,5 để các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng các ga này biết, chủ động phương án ổn định cuộc sống, tránh việc chậm công bố, người dân xây dựng sửa chữa xong lại tiếp tục phải giải phóng mặt bằng.

Cử tri Trần Thị Xuân Thu (phường Khương Đình) ghi nhận những chuyển biến bước đầu trong cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch, đồng thời kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, phục hồi dòng sông; xử lý triệt để nước thải trước khi xả ra sông, kết hợp chỉnh trang cảnh quan, đầu tư cây xanh, đường đi bộ và không gian sinh hoạt cộng đồng hai bên bờ sông.

Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Huy Kiên

Cử tri phường Thanh Xuân kiến nghị thành phố tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người dân tại các chung cư đủ điều kiện; phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong các sai phạm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người mua nhà và công khai tiến độ giải quyết từng dự án.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án dân sinh

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri 3 phường; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tiếp thu, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Huy Kiên

Về dự án đường Vành đai 2,5, đồng chí Đỗ Anh Tuấn cho biết, thành phố đang quyết liệt chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong tháng 11-2026. Đối với các nút giao, thành phố đã chỉ đạo nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp với hiện trạng, hạn chế xung đột và ùn tắc. Cùng với đó, các tuyến Vành đai 3,5, Vành đai 1 và đường song hành Vành đai 4 đang được triển khai theo kế hoạch, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực.

Liên quan đến tuyến đường sắt đô thị qua địa bàn phường Phương Liệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố đang hoàn thiện phương án quy hoạch, xác định vị trí các nhà ga và dự kiến lấy ý kiến nhân dân đến ngày 7-12. Thành phố luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến người dân trong quá trình lập và triển khai quy hoạch.

Đối với kiến nghị về bố trí tái định cư phục vụ dự án trục không gian Quốc lộ 1A, thành phố đã thông qua chủ trương triển khai các dự án tái định cư, trong đó ưu tiên phương án tái định cư tại chỗ ở những khu vực đủ điều kiện, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Về cải thiện môi trường sông Tô Lịch, đồng chí Đỗ Anh Tuấn cho biết, việc xử lý ô nhiễm cần triển khai đồng bộ hệ thống thoát nước, trạm bơm, thu gom và xử lý nước thải. Thành phố đang điều chỉnh quy hoạch thoát nước phù hợp với định hướng phát triển mới, tập trung hoàn thiện hệ thống dẫn nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, đồng thời nghiên cứu phương án bổ cập nước từ sông Hồng để duy trì mực nước và chất lượng nước sông Tô Lịch.

Đối với kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại các khu chung cư, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phường Thanh Xuân rà soát toàn bộ các dự án còn vướng mắc, phân định rõ sai phạm của chủ đầu tư với quyền lợi hợp pháp của người dân. Quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm các vi phạm của chủ đầu tư, đồng thời bảo đảm quyền lợi của những người mua nhà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận. Các sở, ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xác định rõ trách nhiệm, sớm giải quyết kiến nghị của người dân.

Về cải tạo chung cư cũ, thành phố đang nghiên cứu vận dụng các cơ chế của Luật Thủ đô năm 2026 để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tái định cư tại chỗ, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đồng thời không làm gia tăng mật độ dân số, dành quỹ đất cho hạ tầng và không gian công cộng.

Nhấn mạnh thành phố đang triển khai nhiều dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, đòi hỏi sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền các phường chủ động phối hợp với sở, ngành tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu, theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri với tinh thần trách nhiệm cao nhất.