Cử tri ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô

Chuyển biến tích cực về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 12/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga

Tại phiên họp, trình bày tóm tắt báo cáo, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài rất phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời, đánh giá cao việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức các hội nghị toàn quốc để triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị Trung ương lần thứ 3, lần thứ 4 khóa XIV. Cử tri và nhân dân kỳ vọng các chủ trương lớn, đột phá của Đảng, Nhà nước sẽ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và tạo những chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực tiễn của đời sống.

Cử tri và nhân dân cũng đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, khẩn trương của Quốc hội khóa XVI, nhất là kết quả kỳ họp thứ Nhất đã bầu và kiện toàn tổ chức bộ máy, các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước và Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất cũng đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến quốc kế dân sinh…

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân kỳ vọng các quyết sách của Quốc hội sớm được triển khai hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đáng chú ý, cử tri và nhân dân ghi nhận những nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào cuối năm.

"Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tại nhiều địa phương có chuyển biến tích cực. Chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp tục củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước" - bà Hà Thị Nga nêu.

Việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được đẩy mạnh đã đem lại hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ghi nhận nỗ lực trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Mặt khác, cử tri và nhân dân phấn khởi trước những kết quả đạt được trong hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước. Các hoạt động này tiếp tục góp phần khẳng định uy tín, vị thế, vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế và trong tham gia giải quyết các vấn đề chung mang tính toàn cầu.

Ngoài ra, nhân dân phấn khởi trước tình hình quốc phòng, an ninh được đảm bảo; năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, an ninh tiếp tục được nâng cao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực, sự tận tụy, trách nhiệm không quản ngày đêm của các đồng chí lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân trong triển khai chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Cùng với đó, ghi nhận những chuyển biến tích cực trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và từng bước liên thông dữ liệu được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Nhân dân đánh giá cao việc tăng trợ cấp đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, điều chỉnh tiền lương, lương hưu, chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức xã; việc thành lập thành phố Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh; việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trước năm học 2026-2027.

Cử tri và nhân dân tiếp tục tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".