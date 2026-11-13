Cử tri Ea Kar kiến nghị nâng cấp hạ tầng, quan tâm môi trường nông thôn

Ông Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Kar, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 08 HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kar phối hợp với Tổ đại biểu số 08 HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Tham dự có ông Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Kar, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 08; bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị và cử tri các thôn, buôn.

Kiến nghị những vấn đề thiết thực tại cơ sở

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh thông tin dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp; báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Hai. Các đại biểu cũng thông tin khái quát tình hình kinh tế – xã hội năm 2026, phương hướng năm 2027 và một số dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp.

Cử tri tập trung phản ánh nhu cầu đầu tư, nâng cấp đường giao thông nông thôn, hệ thống điện sinh hoạt; bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị sửa chữa, nâng cấp hội trường thôn, buôn và các thiết chế văn hóa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Các kiến nghị khác liên quan đến chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; mức phụ cấp và kinh phí hoạt động cho đội ngũ cán bộ, người hoạt động tại thôn, buôn và các chi hội đoàn thể.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cử tri nêu ý kiến và đề xuất tại hội nghị.

Tiếp thu, chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền

Đại diện lãnh đạo địa phương đã trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; thông tin tiến độ triển khai các công trình hạ tầng và hướng xử lý những vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với nội dung vượt thẩm quyền địa phương, Tổ đại biểu số 08 ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Những ý kiến về giao thông, điện, môi trường và không gian sinh hoạt cộng đồng phản ánh nhu cầu cải thiện điều kiện sống tại các thôn, buôn. Việc theo dõi, giải quyết và thông tin kết quả đến cử tri sẽ giúp các kiến nghị từ cơ sở được tiếp tục xem xét trong quá trình đầu tư, quản lý và phát triển địa phương.