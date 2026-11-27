Sáng 26-11, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại xã Duy Xuyên.

Cử tri Duy Xuyên đề nghị sớm mở rộng đồng bộ tuyến quốc lộ 14H, xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; bố trí nguồn lực nâng cấp các tuyến đường địa phương, trong đó có tuyến ĐH8 dẫn vào Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà. Cử tri cũng kiến nghị thành phố có thêm chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đáng chú ý, cử tri đề nghị công khai đầy đủ thông tin quy hoạch dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn; đồng thời sớm có giải pháp xử lý tình trạng ngập úng kéo dài tại nhiều khu vực sau khi tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hình thành.

Tại xã Nông Sơn, 12 lượt ý kiến tập trung phản ánh những bất cập về hạ tầng và các vấn đề dân sinh. Cử tri cho biết tuyến đường 14H, đặc biệt đoạn dốc Hàng Ngang, đã xuống cấp, thường xuyên sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; kiến nghị sớm sửa chữa, nâng cấp. Đồng thời, đề xuất đầu tư cầu qua Đại Bình, kết nối từ chợ Trung Phước và nghiên cứu tuyến đường liên kết Đại Lộc với Đại Bình, Duy Xuyên. Trước tình trạng ngập lụt vào mùa mưa, cử tri kiến nghị xem xét di dời Trường Tiểu học Nông Sơn ra khỏi vùng rốn lũ; đầu tư hồ, đập phục vụ sản xuất nông nghiệp, bổ sung kịp thời sách giáo khoa cho học sinh. Các kiến nghị khác tập trung vào hỗ trợ duy trì nghề trồng dâu, nuôi tằm, phát triển du lịch suối nước nóng Tây Viên và khai thác hiệu quả các cơ sở công dôi dư.

Đại diện doanh nghiệp cũng phản ánh những khó khăn về điện dân sinh, đường giao thông vào khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng và có giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các mô hình homestay nông thôn. Một số ý kiến tập trung vào cơ chế, chính sách và tổ chức hoạt động ở cơ sở, nhất là tình trạng thiếu nhân lực chuyên trách, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; chế độ hỗ trợ đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận và các chức danh đoàn thể ở thôn chưa tương xứng với khối lượng công việc. Cử tri đề nghị rà soát cơ chế phối hợp, bổ sung nhân lực chuyên môn và xem xét các quy định liên quan đến nâng ngạch Chuyên viên chính.

Đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị còn lại để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.