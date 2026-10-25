Cử tri Đức chia rẽ về khả năng duy trì liên minh cầm quyền đến năm 2029

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chỉ 23% người dân Đức được hỏi tin rằng liên minh cầm quyền giữa khối bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Friedrich Merz và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) sẽ duy trì đến hết nhiệm kỳ, dự kiến vào đầu năm 2029.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả khảo sát do YouGov thực hiện cho biết trong số 2.202 người tham gia khảo sát, 44% dự đoán liên minh sẽ kết thúc trước thời hạn trong vòng hai năm tới; 13% cho rằng liên minh khó có thể tồn tại đến hết năm nay, trong khi nhiều cử tri vẫn chưa chắc chắn về tương lai của liên minh.

Đáng chú ý, cử tri ủng hộ CDU/CSU có đánh giá thận trọng hơn so với những người ủng hộ SPD. Trong nhóm cử tri CDU/CSU, 53% dự đoán liên minh sẽ tan rã trước thời hạn, trong khi 32% cho rằng liên minh có thể hoàn thành nhiệm kỳ. Với cử tri SPD, các tỷ lệ tương ứng là 46% và 34%. Khoảng 20% người được hỏi chưa đưa ra ý kiến.

Kết quả khảo sát được đưa ra trong bối cảnh CDU/CSU và SPD còn bất đồng về cải cách hệ thống lương hưu, phúc lợi xã hội và cách ứng phó với đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).

Tại các cuộc bầu cử cấp bang gần đây ở Sachsen-Anhalt và Mecklenburg-Vorpommern, AfD đã vượt lên các đảng chính thống, gia tăng sức ép chính trị đối với liên minh cầm quyền./.