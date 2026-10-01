Cử tri Đồng Tháp kiến nghị nhiều vấn đề với Đoàn ĐBQH tỉnh

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, điều hành linh hoạt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đây là đề nghị của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại Hội nghị Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, sáng 1/10.

Tại hội nghị, cử tri các phường Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Nhị Quý được thông tin những nội dung cơ bản của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2.

Bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Trong phần trao đổi trực tiếp, cử tri nêu ý kiến, kiến nghị về đầu tư hạ tầng giao thông; giải pháp kết nối, phát huy thế mạnh các địa phương sau sáp nhập; ổn định giá vật tư nông nghiệp, hỗ trợ thị trường chế biến nông sản; chế độ phụ cấp cho người hoạt động trong các hội đoàn thể địa phương; giải quyết chế độ cho gia đình chính sách, người có công; giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, kiểm soát các nội dung tiêu cực, lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Cử tri Nguyễn Văn Luông, phường Thanh Hòa, cho rằng, sau sáp nhập, các phường Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Cai Lậy có mối quan hệ chặt chẽ về giao thông, kinh tế, thương mại, đời sống nhân dân. Tỉnh cần có định hướng để kết nối ba địa bàn thành một không gian phát triển liên kết, nhất là về giao thông, thương mại, dịch vụ, sản xuất, thu hút đầu tư, tạo dòng chảy, sức lan tỏa phát triển qua sông Ba Rài để các phường không phát triển riêng lẻ mà cùng bổ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế của cả khu vực.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu giải trình một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nêu thực trạng giá vật tư nông nghiệp, nhiên liệu tăng nhưng giá nông sản giảm hoặc không ổn định, cử tri Huỳnh Minh Đoàn, phường Mỹ Phước Tây, kiến nghị, các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu giải pháp ổn định giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, tăng cường kiểm tra chất lượng, giá cả các loại vật tư nông nghiệp, xử lý kịp thời tình trạng tăng giá bất hợp lý, hàng giả, hàng kém chất lượng; quan tâm chính sách hỗ trợ giảm chi phí đầu tư cho nông dân, tăng cường kết nối sản xuất với tiêu thụ, xây dựng chuỗi liên kết nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ phát triển thị trường chế biến, giúp người dân an tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.

Tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền các cơ quan Trung ương, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ và chuyển các ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông tin, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thể chế hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách của Đảng, dự kiến thông qua 45 dự án luật, nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội. Công tác lập pháp tại kỳ họp hướng vào tháo gỡ các điểm nghẽn, đặt ra các yêu cầu rất cao về đánh giá tác động, tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật và trách nhiệm tổ chức thi hành sau khi chính sách được ban hành.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, địa phương của tỉnh Đồng Tháp chủ động nắm chắc tình hình, điều hành linh hoạt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đất đai, đầu tư, hạ tầng và thủ tục hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, người cao tuổi, người nghèo, người quyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, bảo đảm mọi chính sách đến với đối tượng kịp thời, công khai và minh bạch; củng cố quốc phòng - an ninh, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao năng lực phòng chống, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng địa bàn an toàn, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng Đoàn công tác Bộ Quốc phòng trao hỗ trợ kinh phí 6 tỷ đồng xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và tặng quà cho 100 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Nhị Quý và xã Tân Phú.