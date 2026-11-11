Cử tri Đông Thái kiến nghị xử lý nạn bao chiếm, bảo kê ngư trường ven biển

Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 25 tiếp xúc cử tri xã Đông Thái.

Chiều 11/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 25 khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri xã Đông Thái trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Cử tri ấp 5 Biển phản ánh tình trạng tranh chấp, bao chiếm, bảo kê ngư trường ven biển diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản ven bờ. Cử tri ấp Trung Xinh kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ống khí Lô B do ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Cử tri ấp Xẻo Vẹt đề nghị mở rộng hệ thống đường ống cấp nước sạch, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô.

Đối với hạ tầng giao thông, cử tri kiến nghị nâng cấp tuyến đường từ cầu Thứ Bảy đi Nam Thái A cũ; sửa chữa, xây dựng mới các tuyến đường tại ấp Thái Hòa và ấp 5 Chùa. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị xử lý tình trạng rác thải trên sông gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản; đầu tư điện cho các hộ dân ở vùng lõm và chấn chỉnh tình trạng mua bán lấn chiếm tại chợ Thứ Bảy.

Về an sinh xã hội, cử tri kiến nghị quan tâm chế độ và hỗ trợ nhà ở đối với người có công; xem xét chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở ấp nghỉ công tác do sắp xếp, sáp nhập ấp và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội. Cử tri cũng đề nghị hỗ trợ máy tính, kết nối internet cho các ấp.

Các ý kiến, kiến nghị được đại diện UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan giải trình, làm rõ. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 25 ghi nhận những vấn đề vượt thẩm quyền để chuyển HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.